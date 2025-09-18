Algérie: Transport aérien - Sayoud préside une réunion de coordination consacrée au projet de modernisation de l'aéroport international d'Alger

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a présidé mercredi à Alger, une réunion de coordination consacrée au projet de modernisation de l'aéroport international d'Alger, indique un communiqué du ministère.

La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, du chef de cabinet, des PDG d'Air Algérie, de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), de l'Etablissement de gestion des services aéroportuaires d'Alger (EGSA Alger), du DG de l'Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA), ainsi que des cadres centraux du ministère.

"Lors de la réunion, il a été procédé à la présentation du projet de modernisation de l'aéroport international d'Alger dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, visant à développer les infrastructures aéroportuaires nationales et à faire de l'Algérie une porte d'entrée privilégiée au niveau international", a précisé la même source.

"Le projet prévoit l'intégration de solutions innovantes et d'équipements de nouvelle génération, tels que des portiques électroniques intelligentes (E-gates), les systèmes avancés d'inspection et de contrôle, les scanners rapides pour bagages, ainsi que la rénovation des passerelles passagères et la création d'un circuit dédié aux voyageurs de première classe et aux passagers d'affaires, afin de garantir une expérience fluide et intégrée", selon les explications fournies.

Il a été également souligné le renforcement du recours aux systèmes intelligents en remplacement de l'élément humain, afin de réduire le temps de transit à quelques secondes et de parvenir à une fluidité optimale de la circulation au sein de l'aéroport.

La réunion intervient dans le cadre de la concrétisation des recommandations formulées par le ministre lors des réunions précédentes, lesquelles avaient mis l'accent sur la nécessité d'adopter les solutions techniques et innovations les plus récentes dans les systèmes de contrôle et de surveillance, de rénover les installations destinées aux passagers et de créer un environnement de voyage fluide et sécurisé.

Au terme de la réunion, le ministre a souligné la nécessité d'adopter "des mécanismes efficaces et des méthodes efficientes pour accélérer le rythme de réalisation, tout en respectant les normes internationales, ainsi que les plus hauts niveaux de transparence et les lois en vigueur", selon la même source.