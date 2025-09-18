Algérie: Travaux publics - Djellaoui tient plusieurs rencontres pour examiner l'état des grands projets stratégiques du secteur

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a reçu, mercredi au siège de son département ministériel, les directeurs généraux des établissements nationaux chargés de la réalisation des infrastructures portuaires et ferroviaires, et ce, dans le cadre d'une série de rencontres préliminaires avec des responsables du secteur, pour examiner l'état des grands projets stratégiques, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Djellaoui s'est réuni avec les directeurs généraux de l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP), de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), du Groupe public de construction ferroviaire (GCF SPA), ainsi que du Groupe d'études d'infrastructures, de contrôle et d'assistance (GEICA), ajoute la même source.

Lors de sa rencontre avec le directeur général de l'ANRIP, il a été procédé à l'examen de l'état d'avancement des projets confiés à l'Agence, dont le projet d'extension du port phosphatier d'Annaba, qui prévoit la réalisation d'un quai minier dans le cadre du projet intégré du phosphate, ainsi que le suivi des études en cours, relatives à l'extension du port de Djen Djen dans la wilaya de Jijel.

Lors de sa rencontre avec le directeur général de l'ANESRIF, un exposé détaillé a été présenté sur le programme d'investissement ferroviaire, comprenant la réalisation des deux lignes minières Est et Ouest, ainsi que les études relatives à la réalisation d'une ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset, selon le communiqué.

La réunion tenue avec le DG du GCF a porté sur "la situation de ce groupe, récemment créé par décision de Monsieur le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sur les projets dont il supervise la réalisation et les perspectives qui y sont liées, d'autant plus qu'il a obtenu de bons résultats malgré sa création récente".

Quant à sa rencontre avec le PDG du GEICA, elle a été consacrée à l'examen des mécanismes de soutien technique destinés à accompagner les différents projets en cours de réalisation et à garantir le respect des normes de qualité et des délais contractuels.

Au terme de ces réunions, M. Djellaoui a affirmé que ces rencontres "s'inscrivent dans le cadre du suivi rigoureux des différents programmes d'investissement dans les domaines des infrastructures de base", soulignant la nécessité d'"une coordination étroite entre tous les acteurs et l'application stricte des engagements contractuels, afin d'assurer la concrétisation des grands projets à dimension stratégique et économique, notamment les lignes minières et les ports".

Le ministre a également donné des instructions au PDG du GCF sur "la nécessité d'élargir les activités du groupe dans le domaine de la maintenance, particulièrement en collaboration avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), et de travailler à la conclusion de partenariats avec les entreprises nationales, de manière à renforcer la dynamique économique et à soutenir les capacités du secteur", selon la même source.