Algérie: Journée internationale de la paix - L'UIPA réaffirme l'impératif de consacrer la culture de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits

17 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

BEYROUTH — L'Union interparlementaire arabe (UIPA) a réaffirmé, mercredi, l'impératif de consacrer la culture de la paix et d'adopter le dialogue constructif comme moyen de surmonter les différends et les conflits, et ce, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année.

Dans un communiqué signé par son Président, M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), l'UIPA a insisté sur l'importance de diffuser les valeurs de paix, inspirées des valeurs universelles, des religions monothéistes, des textes du droit international humanitaire et des conventions internationales, appelant à l'unification des efforts parlementaires et internationaux pour renforcer la coopération et préserver la stabilité, loin de la logique des guerres et des conflits.

L'UIPA a en outre appelé à adopter une position ferme contre les parties qui font fi de la légalité internationale, en premier lieu l'entité sioniste, soulignant la responsabilité de la communauté internationale dans le soutien du droit des peuples à l'autodétermination et le rejet de la violence dans toutes ses formes.

La paix n'est pas une option, mais un impératif pour garantir un avenir sûr et rayonnant, à travers l'enracinement d'une volonté collective sincère faisant du dialogue l'unique voie vers l'instauration de la sécurité et la réalisation du développement durable, conclut le communiqué.

