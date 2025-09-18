Afrique: Ligue des Champions - Le MC Alger et la JS Kabylie en quête de grandeur continentale

ALGER — Les représentants algériens en Ligue des Champions africaine, le MC Alger et la JS Kabylie, entameront leur campagne continentale, samedi en déplacement, respectivement, à Monrovia au Libéria, face au FC Fosse, et à Accra au Ghana, devant le FC Bibiani Gold Stars, pour le compte du premier tour préliminaire (aller).

Deux affiches, mais une seule ambition pour les deux clubs algériens : revenir avec un bon résultat dès l'entame de la compétition et s'inscrire dans la durée dans cette prestigieuse compétition continentale.

Sacré champion d'Algérie à l'issue d'une saison maîtrisée, le MC Alger revient pour la deuxième année consécutive sur la scène africaine, avec le statut d'équipe à suivre. Fort de sa dernière campagne où il avait atteint les quarts de finale, le club algérois affiche cette saison des ambitions encore plus élevées et à la hauteur de son statut.

Pour ce faire, le Mouloudia n'a pas lésiné sur les moyens : un recrutement ciblé, composé de joueurs expérimentés et prometteurs, conduits par un entraîneur chevronné, le Sud-africain Rhulani Mokwena, un habitué des joutes africaines, ce qui témoigne de la volonté du club de franchir un cap et de jouer les premiers rôles cette saison en Ligue des Champions.

Le premier test grandeur nature se jouera au Libéria, face au FC Fossé au Samuel Kanyon Doe Stadium de Monrovia (18h00, heure algérienne), un adversaire certes moins connu sur la scène continentale, mais qui ne manquera pas de motivation à domicile. Le MC Alger devra faire preuve de sérieux et d'efficacité pour éviter toute mauvaise surprise et aborder sereinement le match retour.

La JS Kabylie : un retour ambitieux sur la scène continentale

Après une dernière apparition dans la plus prestigieuse des compétitions continentales de clubs en 2022-2023, la JS Kabylie effectue son grand retour en Ligue des champions, une compétition dans laquelle elle possède un riche palmarès et une expérience historique. Ce retour marque le début d'un nouveau cycle, placé sous le signe de l'ambition et du renouveau.

La direction kabyle affiche clairement ses objectifs: reconstruire une équipe compétitive, capable non seulement de faire bonne figure, mais aussi de retrouver un statut digne de son passé glorieux (7 titres continentaux accumulés en l'espace de deux décennies, toutes compétition confondues).

Pour son entrée en matière, la JSK se déplacera au Ghana, où elle affrontera, samedi (15h00 heure algérienne), le FC Bibiani Gold Stars, deuxième du dernier championnat ghanéen. Une opposition qui s'annonce relevée face à une équipe en plein essor, mais à la portée des Canaris s'ils abordent le match avec la rigueur et la détermination qui ont toujours fait leur force.

Au-delà de leurs parcours individuels, la participation du MCA et de la JSK revêt un enjeu national. Dans un contexte où le football algérien aspire à retrouver son influence sur le continent, les performances de ces deux clubs pourraient constituer un signal fort, en attendant l'entrée en lice de l'USM Alger et du CR Belouizdad, en Coupe de la CAF.

En déplacement tous les deux pour ce premier acte, le Mouloudia d'Alger et la Jeunesse Sportive de Kabylie devront faire preuve de solidité mentale, de maîtrise tactique et d'une grande efficacité offensive pour espérer prendre une option pour la qualification.