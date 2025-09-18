Algérie: Ligue 2 amateur - Occasion de confirmation pour les uns et de rachat pour d'autres

ALGER — La deuxième journée du Championnat national de Ligue 2 amateur de football, Centre-Ouest et Centre-Est, programmée pour vendredi et samedi à 16h00, offrira l'occasion aux clubs vainqueurs lors de la première journée de confirmer leur bon départ, tandis que les formations défaites tenteront de se racheter.

Le match au sommet du groupe Centre-Ouest opposera l'ASM Oran à la JS El Biar, deux équipes en tête du classement avec trois points chacune. Le club oranais tentera de profiter de l'avantage du terrain pour s'emparer seul du leadership, alors que les visiteurs aborderont la rencontre avec confiance après leur victoire contre la JSM Tiaret (2-1).

A Alger, l'USM El Harrach accueillera l'US Bechar, dans une rencontre importante pour les hommes de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi, désireux de faire oublier leur nul à domicile face au Mouloudia de Saïda (1-1), alors que le club du Sud qui a été contraint au nul à domicile face à la JS Tixraine (2-2), tentera de faire impression et revenir avec un résultat positif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le Mouloudia de Saïda visera une première victoire en recevant le Raed El Kouba, auteur d'un bon départ à domicile face au WA Mostaganem (1-0), tandis qu'à Tiaret, la JSMT locale affrontera l'USM Koléa, qui espère enchaîner un deuxième succès après avoir gagné sur tapis vert (3-0) contre l'ARBA.

Ce dernier, pénalisé par des problèmes administratifs ayant entraîné son forfait lors de la première journée, croisera cette fois la route, du NA Hussein Dey, un des sérieux candidats à la montée après son net succès face au WA Tlemcen (2-0).

La JS Tixraine, auteur d'un nul prometteur à l'extérieur, accueillera un WA Tlemcen en quête de rachat, alors que le WA Mostaganem affrontera le promu CR Adrar, qui s'est imposé lors de son premier match face au GC Mascara (2-0).

Enfin, le duel des mal classés mettra aux prises le GC Mascara et le CR Témouchent, deux équipes en quête d'une première victoire.

Le MO Béjaia et le MO Constantine pour confirmer

Dans le Groupe Centre-Est, le MO Béjaïa et le MO Constantine chercheront la confirmation de leur bon départ en se déplaçant, respectivement, chez l'US Biskra, auréolé par son dernier succès, mardi, en déplacement à Khemis El khechna (2-0) et le Hilal Chelghoum Laïd, ce dernier battu par forfait lors de la première journée.

Le CA Batna, pour sa part, se rendra à Khemis El Khechna pour y affronter l'IBKEK, avec l'objectif de signer un premier succès après avoir partagé les points avec l'US Chaouia (2-2), c'est d'ailleurs le même objectif visé par les locaux, battus chez eux par l'US Biskra (0-2), alors que l'USM Annaba ira défié, de son côté, le NC Magra, un adversaire direct dans la lutte pour le haut du tableau.

Parmi les autres rencontres aussi importantes que les précédentes, le CR Béni Thour cherchera à domicile à empocher ses trois premiers points, devant la JS Jijel, qui a gagné, la semaine dernière sans jouer (sur tapis vert face au HBCH), de même que le MP Batna, défait par le MB Béjaia (2-0) et visera le rachat en recevant le NC Tléghma.

L'US Chaouia, qui a bien démarré, part favorite à domicile face au nouveau venu, à Beni Oualbane, tandis que l'AS Khroub jouera un test sérieux contre un CBM Bordj Menaïel réputé coriace à l'extérieur.

Les matchs du groupe Centre-Ouest auront lieu vendredi, tandis que ceux du groupe Centre-Est sont programmés samedi, tous à 16h00, à l'exception de GC Mascara - CR Témouchent, prévu samedi à la même heure.