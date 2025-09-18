Afrique: Basket/Coupe du monde - Victoire de la sélection algérienne face au Venezuela

XIONGAN (Chine) — La sélection algérienne masculine de basket 3x3 des moins de 23 ans s'est imposée face au Venezuela (21-20), pour le compte de la première journée de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule à Xiong'an en Chine (17-21 septembre).

Versés dans le groupe C, les Algériens se sont inclinés ensuite face à l'Argentine (21-16). Les protégés de l'entraîneur Merouan Bouachir enchaîneront, vendredi, face à l'Italie (9h15, heure algérienne) et la Mongolie (13h50).

A l'issue de la première journée, l'Algérie occupe la 3e place (37 pts), alors que l'Argentine est leader avec 42 points, devant la Mongolie (39 pts). L'Italie est 4e avec 37 points, tandis que le Venezuela ferme la marche avec 27 points.

Pour sa part, la sélection algérienne féminine s'est inclinée face à la Pologne (21-4) et l'Allemagne (21-7), pour le compte de la première journée de la Coupe du monde de la catégorie.

Versées dans le groupe C du rendez-vous mondial de Xiong'an, les Algériennes enchaîneront, vendredi, face au Venezuela (10h30, heure algérienne), avant de terminer devant la France (13h25).

Les sélections algériennes ont décroché leur billet pour la Coupe du monde U23, à l'issue du tournoi FIBA 3x3 Nations League, disputé en août dernier à Alger.

Le rendez vous mondial enregistre la participation de la Chine (pays hôte), l'Allemagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne, le Japon, la Mongolie, le Venezuela, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et les Fidji.