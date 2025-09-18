Afrique Australe: L'Angola affronte le Mozambique en demi-finale de la Coupe COSAFA

Luanda — L'Angola affronte le Mozambique en demi-finale de la Coupe COSAFA de football des moins de 17 ans, jeudi (18), à 14h, au stade Ngoni Mwos, à Harare, au Zimbabwe.

Ce mardi, l'équipe nationale a battu l'île Maurice sur un score éclatant de 7-0.

L'Angola, déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026, arrive à ce stade de la compétition avec un bilan invaincu en phase de groupes.

Les « Palanquinhas » d'Angola ont battu le Botswana (5-0), le Lesotho également (5-0), et enfin l'île Maurice (7-0).

Tout au long de la compétition, ils ont marqué 17 buts et n'en ont encaissé aucun.

Pour atteindre les demi-finales, le Mozambique a battu l'Eswatini sur un score de 4-0 lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Dans l'autre demi-finale, prévue à 11h00, l'Afrique du Sud affronte les Comores.