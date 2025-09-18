Angola: Basket-ball - Aníbal Moreira prend la relève du Sporting de Luanda

Luanda — L'Angolais Anibal Moreira est le nouvel entraîneur de l'équipe senior masculine de basket-ball du Sporting de Luanda, a-t-on appris lundi, à Luanda, de source proche du club.

La source a confirmé l'embauche de l'entraîneur mais n'a pas précisé la durée du contrat.

L'ancien champion d'Afrique avec l'équipe nationale féminine senior en 2011 (Bamako) et 2013 (Maputo) remplace José Carlos Guimarães, désormais directeur technique du même club.

Le Sporting de Luanda, de retour à la compétition plus de dix ans plus tard, ont terminé quatrièmes du Championnat national, remporté par Petro de Luanda.

Anibal Moreira, 58 ans, est également entraîneur adjoint de l'équipe nationale masculine senior, qui a remporté le tournoi Afro-basket 2025 en août dernier, organisé par le pays à Mocâmedes et Luanda.

L'ancien athlète a excellé en tant que joueur et, surtout, en tant qu'entraîneur, menant l'équipe nationale féminine aux Jeux olympiques de Londres en 2012, où elle a terminé 12e.

Récemment récompensé par le prix « Paix et Développement » par le Président de la République pour ses services exceptionnels à l'Angola, Anibal Moreira a débuté sa carrière de joueur en 1981 avec Ferroviário, mais c'est à Petro de Luanda qu'il a brillé pendant 20 ans.

Avant de prendre sa retraite au Primeiro d'Agosto, il a joué pour le Vitória de Setúbal et l'Atlético de Queluz au Portugal.

Il a participé à trois Coupes du monde et autant de Jeux olympiques, et a contribué à cinq Championnats d'Afrique.

Il est actuellement entraîneur adjoint de l'équipe nationale sous la direction du sélectionneur espagnol Josep Clarós.