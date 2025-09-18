Angola: Le pays choisit trois villes pour accueillir les Jeux Africains de la Jeunesse

Luanda — Les provinces angolaises de Luanda, Bengo et Icolo e Bengo accueilleront les 4e Jeux Africains de la Jeunesse, qui se dérouleront du 10 au 20 décembre, a annoncé mardi le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, dans la capitale angolaise.

La compétition, qui se déroule pour la première fois en Angola, a été présentée lors d'une conférence de presse et son budget s'élève à trois milliards de kwanzas, selon le responsable.

Madeira a confirmé que 49 pays, sur les 54 membres du continent africain, ont déjà confirmé leur participation.

Le nombre exact de sports, selon la source, sera déterminé lors d'une réunion préliminaire des chefs de mission, qui se tiendra plus tard ce mois-ci à Luanda.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le président du Comité olympique angolais (COA), Pedro Godinho, a indiqué que les pays participants ne pouvaient pas amener plus de cinquante athlètes, compte tenu des disponibilités logistiques.

Il a indiqué que la participation attendue était d'environ trois mille personnes et 31 sports.

Parmi les sports sélectionnés, il a mis en avant le Wela ou Kiela, des jeux traditionnels inscrits pour la première fois au programme de l'événement.

Le président du COA a indiqué qu'un total de 21 installations sportives et 12 unités d'accueil ont été identifiées dans les provinces de Luanda, Bengo et Icolo e Bengo.

La mascotte de la compétition, « Galinha Capota » ou « Galinha de Angola » (Poulet d'Angola ) a également été présenté aujourd'hui.

Les Jeux africains de la jeunesse, auxquels participent des athlètes âgés de 14 à 17 ans, visent à promouvoir l'épanouissement des jeunes en Afrique.

Les objectifs comprennent également la promotion du sport, l'identification et la préparation de compétitions internationales, telles que les Jeux olympiques de la jeunesse, et l'intégration et la coopération entre les pays du continent.

Les Jeux africains servent également à promouvoir des valeurs telles que le fair-play, le respect, la discipline et la diversité culturelle.

Les villes de Rabat (Maroc) en 2010, Gaborone (Botswana) en 2014 et Alger (Algérie) en 2018 ont déjà accueilli cette compétition.