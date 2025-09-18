Angola: La police détient un Érythréen pour trafic de devises

Dundo — Un citoyen érythréen de 29 ans a été arrêté samedi, dans la province de Lunda Norte, par la police nationale pour suspicion de trafic de 11.600 dollars américains, a appris dimanche l'ANGOP.

Selon le porte-parole du commandement provincial de la police nationale, à Lunda-Norte, Alexandre Pereira, le citoyen a été arrêté au poste de confinement de Camundembele, alors qu'il souhaitait quitter Dundo pour la municipalité de Lucapa avec les valeurs monétaires mentionnées.

Le porte-parole du commandement provincial de la police a précisé que le montant saisi serait remis aux organes compétents pour un traitement approprié et le citoyen sera transmis au jugement.

D'autre part, Alexandre Pereira a indiqué qu'au cours de la même période la police avait saisie 321 pierres de diamant, dix motopompes, entre autres moyens utilisés dans l'extraction des minéraux stratégiques.

Six mille 668 litres de carburant (diesel et essence) pour contrebande ont également été saisis. Le produit était destiné à la République démocratique du Congo (RDC) pour commercialisation.

Alexandre Pereira a souligné que les saisies avaient eu lieu au cours d'une micro-opération visant à lutter contre l'extraction minière, le trafic de minéraux stratégiques, la contrebande de carburant, l'immigration illégale, le trafic d'organes et d'êtres humains et les crimes connexes, dans la municipalité de Cassanje Calucala , Lóvua , Lucapa, Cambulo , Dundo et Canzar.

Les diamants et le carburant saisis seront remis à ENDIAMA EP et à l'Administration générale des impôts (AGT) en tant que dépositaires fidèles.JVL/HD/DK/LUZ