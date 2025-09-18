Angola: Le ministre Téte António à New York pour la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères d'Angola, Téte António, est arrivé mardi soir à New York, aux États-Unis, pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), qui se tient dans cette ville.

À l'aéroport international de Teterboro, à New Jersey, le ministre angolais des Affaires étrangères et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis, entre autres, par le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, et la consule générale à New York, Augusta Bessa.

L'Assemblée générale des Nations Unies est l'un des six principaux organes de l'organisation et constitue un forum de débat où les 193 États membres sont représentés paritairement, chaque pays disposant d'une voix, indépendamment de sa superficie ou de sa capacité économique.

Parmi les principales responsabilités de l'AGNU figurent l'examen des questions internationales liées à la paix et à la sécurité, au développement, aux droits de l'homme et au droit international, l'approbation du budget de l'ONU et la supervision du fonctionnement de ses agences et programmes.

L'organe est également chargé d'élire les membres d'autres structures des Nations Unies, telles que le Conseil des droits de l'homme et le Conseil économique et social (ECOSOC), ainsi que de recommander des candidats au poste de Secrétaire général.

Les résolutions approuvées par l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, mais elles ont une portée politique et diplomatique, reflétant les consensus ou les désaccords au sein de la communauté internationale sur des questions centrales de la vie politique et diplomatique.

La participation de l'Angola à cette session réaffirme l'engagement du pays en faveur du multilatéralisme, de la coopération internationale et du renforcement du dialogue entre les peuples.