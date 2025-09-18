Angola: Le pays doit bien interpréter le message de Neto pour apporter de la dignité à son peuple

Lubango — Carlos Cardoso, professeur à la Faculté d'Économie de l'Université Mandume ya Ndemofayo, a affirmé qu'il est essentiel d'interpréter et d'appliquer correctement les idéaux du premier président angolais, António Agostinho Neto, ancrés dans son oeuvre, afin de préserver l'unité et d'apporter de la dignité aux Angolais.

Lors d'une conférence donnée ce mardi sur la vie et l'oeuvre de Neto, à l'occasion du 42e anniversaire de l'institution dont il est membre et de la Journée nationale du Héros, il a rappelé que Neto avait déclaré que construire un pays ne se résume pas à construire des routes et des maisons, mais à transformer les mentalités afin qu'elles se sentent utiles et dignes de la société.

Il a ajouté que le fondateur de la nation angolaise considérait le capital humain comme indispensable et qu'il devait donc être traité avec prudence. Par conséquent, les autorités actuelles doivent accorder une plus grande attention au niveau et à la qualité de l'éducation, des soins de santé et aux normes éthiques et morales de la population.

« Un peuple indépendant avec une même voix est écrit dans la Sagrada Esperança, à la page 138, et suggère l'unité, car ensemble nous sommes plus forts pour résoudre les problèmes de chacun », a-t-il souligné.

La cérémonie provinciale du 17 septembre, Journée du Héros national, a eu lieu ce matin à Lubango et a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs devant le buste de Neto par le gouverneur Nuno Mahapi, et par l'inauguration d'une exposition photographique sur la vie et l'oeuvre du premier président de l'Angola, qui aurait eu 103 ans aujourd'hui.