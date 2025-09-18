Angola: La Corée du Sud finance la modernisation du secteur de la pêche au pays

Luanda — L'EximBank sud-coréenne a débloqué une ligne de crédit d'un milliard de dollars américains pour financer la modernisation du secteur de la pêche et la construction d'un complexe industriel de transformation et d'entreposage frigorifique du poisson en Angola.

L'Angola et la Corée du Sud, dans le cadre d'un accord-cadre au titre du Fonds de coopération pour le développement économique (FDC) jusqu'en 2028, ont signé lundi à Luanda un accord de financement visant à restructurer et moderniser le secteur de la pêche, à promouvoir la transformation industrielle et à optimiser la valorisation des ressources marines.

Selon un communiqué du MINFIN, parvenu mardi à l'ANGOP, le protocole a été signé par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, et l'ambassadeur de Corée du Sud, Kwang Jin Choi.

L'accord vise également à réduire le gaspillage de poisson et à améliorer les conditions de stockage et de conservation.

Il a également pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays et d'accroître l'offre de produits transformés de qualité destinés à la consommation intérieure et à l'exportation.

Le document précise que, dans un premier temps, la ligne fournira 59 millions de dollars américains pour la mise en oeuvre du projet d'installations de transformation et d'entreposage frigorifique du poisson.

À l'occasion, la ministre Vera Daves de Sousa a qualifié cet acte de signe supplémentaire du renforcement des relations bilatérales et de l'engagement mutuel en faveur d'une croissance durable et du développement socio-économique des deux pays.

Elle a souligné que ces instruments, à caractère concessionnel, permettent de financer des projets stratégiques dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'énergie, les transports, la technologie, la santé et l'éducation, favorisant ainsi la modernisation et la diversification de l'économie nationale.

Le diplomate sud-coréen a, pour sa part, qualifié ce moment important, marquant le 33e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Angola et la Corée du Sud.

Il a indiqué que son pays réaffirmait son engagement à poursuivre la coopération pour renforcer les relations bilatérales avec l'Angola et saluait le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola et le 80e anniversaire de la libération de la République de Corée.

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à la Pêche et aux Ressources marines, Álvaro da Cunha dos Santos, de fonctionnaires du ministère des Relations Extérieures (MIREX) et de hauts fonctionnaires de la mission diplomatique coréenne en Angola.