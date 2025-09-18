Angola: L'ambassadeur aux Émirats arabes unis appelle à l'unité des Angolais

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux Émirats arabes unis, Júlio Maiato, a souligné le symbolisme du 17 septembre, Journée du Héros national, et l'importance de préserver l'esprit de patriotisme et d'unité des Angolais à l'étranger.

Dans son message adressé à la communauté angolaise résidant aux Émirats arabes unis à l'occasion de la Journée du Héros national, le diplomate a souligné que la célébration de cette date s'inscrivait cette année sous le signe du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, évoquant la devise « Angola 50 ans : Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur ».

Saluant la dimension historique de cet anniversaire, Júlio Maiato a appelé la communauté à continuer de rendre hommage au premier président de la République, Agostinho Neto, reconnu comme le fondateur de la nation, pour la proclamation de l'indépendance et pour sa contribution décisive à la libération de l'Angola et de l'Afrique australe.

L'ambassadeur a également évoqué le rôle de Neto dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays et la promotion de la présence internationale de l'Angola en tant qu'État souverain.

Les célébrations du 17 septembre se déroulent dans tout le pays, impliquant les institutions de l'État, les partis politiques, la société civile, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les communautés angolaises à l'étranger, mobilisées par les missions diplomatiques et consulaires. ART/LUZ