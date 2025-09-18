Angola: L'ambassadeur aux Émirats arabes unis appelle à l'unité des Angolais

17 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux Émirats arabes unis, Júlio Maiato, a souligné le symbolisme du 17 septembre, Journée du Héros national, et l'importance de préserver l'esprit de patriotisme et d'unité des Angolais à l'étranger.

Dans son message adressé à la communauté angolaise résidant aux Émirats arabes unis à l'occasion de la Journée du Héros national, le diplomate a souligné que la célébration de cette date s'inscrivait cette année sous le signe du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, évoquant la devise « Angola 50 ans : Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur ».

Saluant la dimension historique de cet anniversaire, Júlio Maiato a appelé la communauté à continuer de rendre hommage au premier président de la République, Agostinho Neto, reconnu comme le fondateur de la nation, pour la proclamation de l'indépendance et pour sa contribution décisive à la libération de l'Angola et de l'Afrique australe.

L'ambassadeur a également évoqué le rôle de Neto dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays et la promotion de la présence internationale de l'Angola en tant qu'État souverain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les célébrations du 17 septembre se déroulent dans tout le pays, impliquant les institutions de l'État, les partis politiques, la société civile, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les communautés angolaises à l'étranger, mobilisées par les missions diplomatiques et consulaires. ART/LUZ

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.