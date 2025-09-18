Angola: Le Président de la République présente ses condoléances suite au décès de Paulo Tchipilica

16 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a présenté ce mardi ses plus sincères condoléances suite au décès de Paulo Tchipilica, ancien ministre de la Justice et premier Médiateur de l'Angola.

Dans une note de condoléances publique, l'homme d'État a déclaré avoir appris, lundi, avec une profonde tristesse, le décès de Paulo Tchipilica, des suites d'une maladie.

Le Président de la République a souligné qu'en tant que juriste et orateur émérite, Tchipilica avait assumé avec compétence et rigueur la responsabilité de l'exercice de la justice, avec un profond sens patriotique, défendant toujours les citoyens et leurs droits constitutionnels.

« En ce moment douloureux, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille endeuillée et à ses nombreux amis», a écrit le chef de l'État.

Né le 21 décembre 1939, Paulo Tchipilica était avocat et diplômé de la Faculté de droit de l'Université classique de Lisbonne en 1976.

Avant de devenir ministre de la Justice, il a été conseiller juridique auprès du Conseil des ministres du Portugal de 1976 à 1992, et avocat inscrit au Barreau de Lisbonne de 1978 à 1992.

