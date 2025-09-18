Angola: Le pays participe à la 55e Conférence parlementaire de l'OMC

Luanda — L'Angola participe depuis ce mardi à la 55e session du Comité de pilotage de la Conférence parlementaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se tient jusqu'au 18 septembre à Genève, en Suisse.

Selon un communiqué de presse de l'Assemblée nationale envoyé à l'ANGOP ce mercredi, ce forum international, organisé conjointement par le Parlement européen et l'Union interparlementaire (UIP), favorise le dialogue entre les parlements des États membres sur des questions clés liées au commerce mondial et au développement durable.

La réunion, à laquelle l'Angola est représentée par la députée Maria Idalina Valente, vise également à renforcer la démocratie au niveau international en introduisant une dimension parlementaire dans la coopération commerciale multilatérale.

Dans le cadre du programme, une session parlementaire se tiendra jeudi sur le thème « Promouvoir le multilatéralisme grâce au commerce numérique : quel est le rôle des parlements ? »

Créée il y a 16 ans, la Conférence parlementaire pour l'Organisation mondiale du commerce (CPOMC) rassemble des représentants de toutes les régions du monde, ce qui représente à la fois un atout et un défi.

L'OMC, quant à elle, oeuvre à la consolidation d'un système commercial international fondé sur des règles.

Malgré l'impasse des négociations commerciales, des alternatives sont explorées pour moderniser les règles de l'organisation et répondre aux nouveaux défis mondiaux.