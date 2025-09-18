Angola: Le pays et la Turquie étudient les possibilités de coopérer dans le secteur pétrolier et gazier

17 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La possibilité d'une coopération financière sur des projets stratégiques liés aux mines, au pétrole et au gaz a été l'un des sujets abordés lors de la rencontre entre le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, et le PDG de l'Eximbank turque, Ali Guney.

L'entretien, qui s'est tenu lundi 15 septembre à Istanbul, en Turquie, a également porté sur les mécanismes de crédit et les garanties pour soutenir les investissements des entreprises turques en Angola, ainsi que sur les partenariats internationaux avec une participation angolaise, selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP ce mardi.

À cette occasion, le dirigeant angolais, en visite dans ce pays, a réaffirmé l'engagement de l'Angola à attirer des capitaux et des technologies pour accélérer la diversification économique.

Le président du conseil d'administration de l'Eximbank de Turquie, Ali Guney, s'est quant à lui déclaré disposé à soutenir les initiatives visant à renforcer les relations bilatérales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'était la deuxième fois que le PDG de l'Eximbank turque s'est entretenu avec les autorités angolaises, après sa rencontre en août dernier avec l'ambassadeur d'Angola en Turquie, João Salvador dos Santos Neto.

L'Eximbank de Turquie est l'agence officielle de crédit à l'exportation du gouvernement turc et le principal instrument d'incitation à l'exportation du pays.

Elle dispose d'une ligne de crédit de plus de 4 milliards de dollars US pour divers projets internationaux, dont 1,5 milliard de dollars US destinés à des projets de développement dans les pays africains, témoignant ainsi de son engagement envers les relations entre la Turquie et l'Afrique.

L'un des principaux objectifs de l'Eximbank turque est de contribuer au suivi de politiques d'exportation équilibrées, saines et compétitives à l'échelle internationale.

Toujours dans le cadre de sa visite en Turquie, le ministre Diamantino Azevedo a également rencontré l'équipe de direction de la société turque Tosyali Holding, qui mène le projet d'exploration minière dans la province de Namibe, afin d'évaluer l'avancement du projet et de tester et de mettre en oeuvre de nouvelles étapes de ce partenariat commercial.

La réunion faisait également partie de l'agenda des contacts institutionnels et d'affaires de la visite de travail du dirigeant angolais en Turquie, qui dirige la délégation multisectorielle composée également du secrétaire d'État à l'Énergie, Arlindo Carlos, de l'ambassadeur d'Angola en Turquie, João dos Santos Neto, du PDG de Sonangol, Sebastião Martins, et des directeurs des Ministères des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, de l'Énergie et de l'Eau et des Transports.

 

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.