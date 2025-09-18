Angola: Le pays et la Turquie étudient les possibilités de coopérer dans le secteur pétrolier et gazier

Luanda — La possibilité d'une coopération financière sur des projets stratégiques liés aux mines, au pétrole et au gaz a été l'un des sujets abordés lors de la rencontre entre le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, et le PDG de l'Eximbank turque, Ali Guney.

L'entretien, qui s'est tenu lundi 15 septembre à Istanbul, en Turquie, a également porté sur les mécanismes de crédit et les garanties pour soutenir les investissements des entreprises turques en Angola, ainsi que sur les partenariats internationaux avec une participation angolaise, selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP ce mardi.

À cette occasion, le dirigeant angolais, en visite dans ce pays, a réaffirmé l'engagement de l'Angola à attirer des capitaux et des technologies pour accélérer la diversification économique.

Le président du conseil d'administration de l'Eximbank de Turquie, Ali Guney, s'est quant à lui déclaré disposé à soutenir les initiatives visant à renforcer les relations bilatérales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'était la deuxième fois que le PDG de l'Eximbank turque s'est entretenu avec les autorités angolaises, après sa rencontre en août dernier avec l'ambassadeur d'Angola en Turquie, João Salvador dos Santos Neto.

L'Eximbank de Turquie est l'agence officielle de crédit à l'exportation du gouvernement turc et le principal instrument d'incitation à l'exportation du pays.

Elle dispose d'une ligne de crédit de plus de 4 milliards de dollars US pour divers projets internationaux, dont 1,5 milliard de dollars US destinés à des projets de développement dans les pays africains, témoignant ainsi de son engagement envers les relations entre la Turquie et l'Afrique.

L'un des principaux objectifs de l'Eximbank turque est de contribuer au suivi de politiques d'exportation équilibrées, saines et compétitives à l'échelle internationale.

Toujours dans le cadre de sa visite en Turquie, le ministre Diamantino Azevedo a également rencontré l'équipe de direction de la société turque Tosyali Holding, qui mène le projet d'exploration minière dans la province de Namibe, afin d'évaluer l'avancement du projet et de tester et de mettre en oeuvre de nouvelles étapes de ce partenariat commercial.

La réunion faisait également partie de l'agenda des contacts institutionnels et d'affaires de la visite de travail du dirigeant angolais en Turquie, qui dirige la délégation multisectorielle composée également du secrétaire d'État à l'Énergie, Arlindo Carlos, de l'ambassadeur d'Angola en Turquie, João dos Santos Neto, du PDG de Sonangol, Sebastião Martins, et des directeurs des Ministères des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, de l'Énergie et de l'Eau et des Transports.