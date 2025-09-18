Angola: Le ministre d'État Adão de Almeida inaugure des infrastructures en l'honneur de Neto

Catete — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a dévoilé mercredi la plaque et déposé une gerbe de fleurs sur le buste d'António Agostinho Neto, dans la ville de Catete, à l'occasion de la Journée du Héros National, célébrée aujourd'hui.

C'est au "Jardim do Poeta Maior" où se trouve le buste de Neto, situé à l'entrée de la ville de Catete. La place est désormais ouverte au public, permettant ainsi d'approfondir ses connaissances sur la vie et l'oeuvre d'Agostinho Neto.

À cette occasion, plusieurs personnalités, dont des hommes politiques, des diplomates, des parlementaires, des ministres, des gouverneurs, des secrétaires d'État, des administrateurs municipaux et d'autres, ont déposé des fleurs devant le buste du plus grand poète de la Nation angolaise.

Des grandes plaques portant des photographies du premier président de l'Angola, retraçant son parcours historique, depuis ses débuts, sa formation, son engagement pour l'indépendance et sa disparition, sont exposées dans cet espace.

Le ministre d'État a ensuite inauguré et visité les bureaux de l'administration de Caxicane, visant à rapprocher les services administratifs de la population.

L'événement principal, qui se tiendra dans le même district et sera présidé par Adão de Almeida, se déroulera sous le thème : « Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur ».

L'Angola célèbre aujourd'hui, 17 septembre, la Journée du Héros national, en hommage à António Agostinho Neto, premier président de la République, également médecin, poète, homme politique et nationaliste.