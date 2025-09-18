Angola: Francisco Furtado appelle les nouvelles générations à préserver l'héritage d'Agostinho Neto

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, Francisco Pereira Furtado, a souligné ce mercredi à Luanda la nécessité pour les nouvelles générations d'assumer la responsabilité d'étudier, de valoriser et de préserver l'héritage d'Agostinho Neto.

Pereira Furtado s'exprimait lors de la cérémonie solennelle de dépôt de fleurs au Monument du Soldat inconnu, en présence d'éminentes personnalités de l'État, dans le cadre des célébrations de la Journée du Fondateur de la Nation et du Héros national.

Selon le ministre d'État, le 17 septembre représente un jour historique pour la nation et une journée chargée de symbolisme.

« Une journée dédiée au fondateur de notre patrie, le premier président de la République d'Angola. Un héros qui a mené la lutte pour la libération de notre pays du joug colonial », a-t-il déclaré.

Selon le ministre d'État, le 17 septembre ne doit pas être seulement une date commémorative, mais un jalon de responsabilité pour les nouvelles générations, qui ont le devoir de garder vivante la mémoire du poète, du médecin, de l'homme d'État et du commandant de la lutte armée.

« Les nouvelles générations doivent préserver et étudier la raison d'être de ce 17 septembre. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons perpétuer l'image et l'honneur que feu Agostinho Neto mérite de la part de tous les Angolais », a-t-il déclaré.

Francisco Furtado a rappelé qu'Agostinho Neto était le principal acteur du processus de libération nationale, un homme qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance et la dignité du peuple angolais.

Le dirigeant a également souligné que l'exemple de Neto doit continuer d'inspirer l'engagement civique et patriotique des jeunes.

« Nous lui devons tout l'honneur pour tout ce qu'il a fait, pour son sacrifice, son dévouement et son engagement total. C'est grâce à son leadership que nous avons obtenu l'indépendance le 11 novembre 1975 », a-t-il rapppelé.

Le ministre d'État a également souligné l'importance particulière des célébrations de cette année, alors que l'Angola se prépare à célébrer les 50 ans de son indépendance en novembre prochain.

« Depuis l'année dernière, nous organisons plusieurs activités commémoratives. Nous célébrerons avec succès tous les événements prévus, en honorant ceux qui nous ont libérés et en réfléchissant à l'avenir que nous souhaitons construire », a-t-il souligné.

Le ministre a fait appel à l'unité et l'identité collective, réaffirmant que l'indépendance est un accomplissement commun et une responsabilité partagée entre les générations.

« Que tous les Angolais se sentent partie prenante de cette épopée. Le 11 novembre appartient à tous. Nous devons continuer à développer le pays, à protéger la souveraineté et à préserver les acquis, afin que les générations futures puissent honorer dignement notre héritage », a-t-il souligné.

La cérémonie a débuté par la traditionnelle levée du drapeau au Musée d'histoire militaire et s'est conclue par le dépôt d'une gerbe au Monument au Soldat inconnu, à la mémoire de tous les combattants de la liberté.

Cette journée marque également le 103e anniversaire de la naissance du fondateur de la nation.