Burkina Faso: Soutien aux Personnes déplacées internes - Les femmes de la brigade verte offrent des vivres à 20 PDI

17 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone et Mohamed LY

L'Association des femmes de la brigade verte a remis des vivres aux déplacés internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

L'Association des femmes de la brigade verte est solidaire des déplacés internes qui vivent des moments difficiles. En effet, elle a remis des vivres aux déplacés internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

La présidente de l'Association des femmes de la brigade verte, Fatimata Sankandé, a signifié que ce don de vivres est composé de 40 bidons d'huile et 20 sacs de riz.

« Bien que nous ne soyons pas très aisées, nous avons décidé de poser ce geste car il peut réellement aider », a-t-elle expliqué. Parmi les bénéficiaires, Assetou Kafando, visiblement émue et ravie a exprimé sa profonde gratitude à l'association et à la délégation spéciale pour ce geste symbolique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, Joceline Sanon, a indiqué que 20 personnes déplacées internes vulnérables ont reçu des kits alimentaires.

« Je voudrais au nom de la délégation spéciale traduire toute notre reconnaissance et surtout nos remerciements à l'association pour l'initiative », a-t-elle

précisé. Madame Sanon a souhaité également que ces initiatives de solidarité puissent se perpétuer au profit des personnes les plus vulnérables.

« Je félicite ces braves dames de la brigade verte, qui chaque matin sont engagées pour

l'assainissement de notre commune », a-t-elle confié.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.