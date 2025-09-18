Burkina Faso: Soutien aux Personnes déplacées internes - Les femmes de la brigade verte offrent des vivres à 20 PDI

L'Association des femmes de la brigade verte a remis des vivres aux déplacés internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

L'Association des femmes de la brigade verte est solidaire des déplacés internes qui vivent des moments difficiles. En effet, elle a remis des vivres aux déplacés internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

La présidente de l'Association des femmes de la brigade verte, Fatimata Sankandé, a signifié que ce don de vivres est composé de 40 bidons d'huile et 20 sacs de riz.

« Bien que nous ne soyons pas très aisées, nous avons décidé de poser ce geste car il peut réellement aider », a-t-elle expliqué. Parmi les bénéficiaires, Assetou Kafando, visiblement émue et ravie a exprimé sa profonde gratitude à l'association et à la délégation spéciale pour ce geste symbolique.

La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, Joceline Sanon, a indiqué que 20 personnes déplacées internes vulnérables ont reçu des kits alimentaires.

« Je voudrais au nom de la délégation spéciale traduire toute notre reconnaissance et surtout nos remerciements à l'association pour l'initiative », a-t-elle

précisé. Madame Sanon a souhaité également que ces initiatives de solidarité puissent se perpétuer au profit des personnes les plus vulnérables.

« Je félicite ces braves dames de la brigade verte, qui chaque matin sont engagées pour

l'assainissement de notre commune », a-t-elle confié.