L'Autorité nationale de coordination du foncier, structure rattachée à la présidence du Faso, était, le 16 septembre 2025, en prospection à Bobo-Dioulasso en vue d'identifier un site pour l'implantation d'une zone industrielle dans la ville de Sya. La délégation a visité un site situé à cheval entre Borodougou et Tondogosso et échangé avec les autorités régionales et des acteurs du foncier à Bobo-Dioulasso.

L'Autorité nationale de coordination du foncier est à la recherche d'un terrain à Bobo-Dioulasso pour installer une nouvelle zone industrielle. Cette démarche s'inscrit en droite ligne de la vision du président du Faso qui lors de la rencontre avec les forces vives à Manga, le 14 juin 2025, avait demandé aux structures techniques de mettre en place des zones industrielles dans chaque région du Burkina-Faso.

La mission a pour cela identifié un site situé entre Borodougou et Tondogosso, deux villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. Ce terrain de 27 hectares est situé de part et d'autre de la RN1, à l'entrée est de la cité de Sya.

La délégation de l'Autorité nationale de coordination du foncier a visité le site dont une grande portion est déjà occupée par des maisons d'habitation ou de commerce. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso, Seressouma Balémany, a rassuré que la commune de Bobo-Dioulasso n'a pas donné d'autorisation ou d'avis favorable à des acquéreurs pour l'occupation du site.

Il a cependant prévu des rencontres avec les chefs des villages, les CVD, la coordination de la veille citoyenne de l'arrondissement et les occupants de ces sites pour qu'ensemble, ils puissent trouver les voies et moyens pour restituer le site à son propriétaire initial. Du reste le directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat du Guiriko, Yaya Ouattara, a précisé que pour qu'un promoteur puisse s'installer sur un site dans une ville qui a déjà un Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) les services techniques ont l'obligation de vérifier si la documentation que ce promoteur présente est en conformité avec le schéma directeur.

Des zones industrielles à la hauteur des ambitions du chef de l'Etat

« Nous allons vérifier si le site se trouve dans un lieu qui est prévu par le SDAU comme site industriel », a dit Yaya Ouattara. La gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a pour sa part loué la présence de l'Autorité, venue pour s'assurer de la disponibilité des zones qui avaient été dégagées pour les zones industrielles dans la région. « Nous apprécions fortement cette mission parce que qui dit Bobo-Dioulasso, dit ville économique, ville industrielle. Il est tout à fait normal et important que les zones qui sont prévues pour les réalisations industrielles soient sécurisées », a souligné la première responsable du Guiriko.

Quoi qu'il en soit, le directeur des opérations de l'Autorité nationale de coordination du foncier a prévu de repartir rendre compte à l'autorité pour décision à prendre et éventuellement continuer la prospection pour qu'en cas de dédommagement ou de sécurisation, la procédure soit allégée. Pour lui, la réalisation d'une zone industrielle à Bobo-Dioulasso qui en dispose déjà n'est pas de trop.

« Il faut savoir que la pression foncière est généralisée. Il ne faut pas attendre d'avoir des projets en main avant de chercher un site pour réaliser. Il faut déjà disponibiliser des sites. Bobo est la capitale économique et la ville industrielle. Un seul site ne suffit pas. Et cela cadre avec les ambitions du président du Faso et les zones existantes ne suffisent pas par rapport aux ambitions du chef de l'Etat pour le pays », a laissé entendre Boroma Traoré.