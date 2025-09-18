Burkina Faso: Suivi de la campagne agricole dans le Boulkiémdé - La physionomie des spéculations présage de bonnes récoltes

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a visité des sites rizicoles, à Sarana, Boala et une usine de transformation de maïs à Ramongo, dans la province du Boulkiemdé, région de Nando, mardi 16 septembre 2025.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a entamé, du 12 au 16 septembre 2025, une tournée de suivi de la campagne agricole 2025-2026. Après les régions du Guiriko, Bankui, le chef du département en charge de l'agriculture s'est rendu, mardi 16 septembre 2025, dans la région de Nando. Dans la province du Boulkiemdé, M. Sombié a visité des sites rizicoles à Sarana et Boala, ainsi qu'une usine de transformation de maïs à Ramongo.

Il a pu constater l'évolution de la campagne humide. D'une superficie aménagée de 150 hectares (ha), le bas-fond rizicole de Sarana, situé dans la commune de Sabou a été réalisé en 2025 par le ministère en charge de l'agriculture. En plus de cet espace, des producteurs ont individuellement aménagé 30 ha portant la superficie totale

à 180 ha. 835 producteurs dont 627 femmes exploitent ce site grâce au soutien du gouvernement en semences, engrais, labours gratuits et encadrement technique des agents de l'agriculture.

A terme, ce sont 630 tonnes (t) de riz qui sont attendues dans ce bas-fond. La variété produite est orylux6 avec des rendements estimés à 3,5 t/ha. Le ministre Sombié a félicité les producteurs au regard de la bonne physionomie des spéculations. Il a salué particulièrement les femmes pour leur engagement dans l'exploitation du site.

« Elles doivent être remerciées parce que depuis l'aménagement du bas-fond, les femmes sont restées présentes dans la construction des diguettes », a-t-il relevé. Il a, par ailleurs, invité les producteurs à rester à l'écoute des agents sur le terrain afin obtenir de meilleurs rendements. La porte-parole des exploitantes du site de Sarana, Bibata Kéré, a remercié le gouvernement pour ses efforts ayant permis aux femmes de la localité de bénéficier de parcelles pour la culture du riz.

728 t de riz attendues sur le site de Boala

« Ces réalisations vont soulager notre souffrance. Nous allons bouter la faim hors de notre village », a-t-elle lancé. Elle a plaidé pour des équipements notamment des batteuses et des forages pour les activités de maraichage en saison sèche. Les exploitants du site se sont engagés à céder plus 51% de leur production à la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS).

Le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture s'est rendu également sur le site rizicole de Boala dans la commune de Poa. Le bas-fond a un potentiel aménageable de 500 ha. La superficie aménagée est de 54 ha en 2025 et les aménagements sommaires occupent 154 ha d'où une superficie exploitée de 208 ha. Le nombre d'exploitants est de 506 dont 287 femmes. La variété produite est le FKR19 avec une production attendue de 728t.

« Si vous faites des efforts cela nous réconforte et nous galvanise à vous soutenir davantage », s'est adressé le ministre aux producteurs. Il a expliqué que l'indépendance du Burkina doit se faire à tous les niveaux dont la sécurité alimentaire. « Si nous mangeons à notre faim nous ne pouvons pas être dépendants des autres », a-t-il affirmé. Le directeur régional chargé de l'Agriculture de Nando, Antoine Zorma, a rassuré que la campagne agricole se déroule bien avec une bonne répartition de la pluviométrie.

« A cette date nous avons une bonne physionomie des différentes spéculations qui sont le riz, le maïs, le sorgho... malgré le démarrage tardif de la campagne constaté dans les provinces du Boulkiemdé et du Sanguié », a-t-il souligné. Le ministre Sombié a mis à profit cette tournée pour visiter une usine de transformation de maïs appartenant à Hamado Rabo, dans la commune de Ramongo. Démarrée en août 2025, cette unité à une capacité de production de 15 tonnes par jour.

Pour sa mise en place, le promoteur a expliqué qu'il a bénéficié d'une subvention de l'Etat à travers le PRSA-BF de plus de 24 millions F CFA et de son apport. L'usine emploie 8 personnes dont deux femmes. Le promoteur s'est réjoui de la présence du ministre chargé de l'Agriculture dans son unité qualifiant d'une marque de considération. Le ministre d'Etat a félicité le promoteur de l'usine pour cette belle initiative et l'a invité à poursuivre dans cette dynamique.