Burkina Faso: Faso Mêbo/Tenkodogo - Plus de 200 tonnes de ciment reçues

La coordination régionale de Faso Mêbo dans le Nakambé a fait le point des dons reçus en trois mois d'activités, mardi 16 septembre 2025, au cours d'une conférence de presse, à Tenkodogo.

204 tonnes de ciment ont été reçues par la coordination régionale de Faso Mêbo du Nakambé, à Tenkodogo, pendant la période allant, du 8 juin au 10 septembre 2025. En outre, 98 sacs de sekalite, 2 150 moules, 56 pelles, 13 brouettes, 16 truelles, 23 bidons d'huile moteurs, 112 gilets, un camion, un mini compacteur sont, entre autres, les dons reçus. Cet exercice de redevabilité a été fait par le coordonnateur régional de Faso Mêbo du Nakambé, le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo, accompagné du chargé de missions du président du Faso dans le Nakambé, Adaman Kamboné, mardi 16 septembre 2025, à Tenkodogo, au cours d'une conférence de presse.

Le lieutenant Sawadogo a ajouté que 132 918 pavés ont déjà été confectionnés et une superficie de 4 600 m2 a été pavée notamment l'ancienne gare de Bittou. Dans les prochaines semaines, le coordonnateur régional a précisé que les abords de la RN16, longeant la direction régionale des Infrastructures, des Ressources animales et la place de la Nation où les travaux de nivellement ont déjà été faits, vont recevoir des pavés pour une superficie de 6 000 m2.

Une fois ces travaux achevés, Abdoul Fatah Sawadogo a indiqué que certaines rues urbaines vont être identifiées avec les autorités locales pour bénéficier de la pose de pavés. La coordination régionale a aussi en projet le pavage des abords de la salle polyvalente où il est prévu des « chaises Faso Mêbo » pour les élèves et étudiants qui y apprennent leurs leçons. Le lieutenant Sawadogo, bien que satisfait des résultats obtenus en trois mois d'activités, a lancé un appel à la population de la région et à la diaspora pour maintenir le cap.

Selon lui, Faso Mêbo du Nakambé a besoin du granite concassé qui est difficile à trouver, de l'oxyde pour l'embellissement de certains sites comme la place de la Nation, d'un grand compacteur, mais aussi du gasoil et de l'essence pour le fonctionnement du matériel mis à la disposition de son équipe. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, la coordination régionale a informé qu'elle envisage lancer le concept « week-end Faso Mêbo » dans les prochains jours en vue de mobiliser les travailleurs du public et du privé pour aider à la confection des pavés, les samedis et dimanches.

Interrogé sur la réticence de certaines communes de la région à faire des dons pour la construction de Tenkodogo, le chargé de missions du Président du Faso, M. AKamboné, a laissé entendre que des donateurs venus d'autres communes voisines ont prouvé le contraire. Pour inciter les populations à adhérer à la vision du chef de l'Etat, il a précisé que l'initiative est appelée à évoluer en vue de prendre en compte la ville de Koupèla.