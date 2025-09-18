Burkina Faso: Autonomisation des femmes - 20 femmes leaders bénéficient d'un accompagnement

La directrice provinciale de la jeunesse et de l'emploi du Kadiogo a lancé officiellement le « Projet autonomisation des femmes » de l'Union des femmes leaders d'Afrique, mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou.

Les femmes et les jeunes filles sont en partie le socle des familles. Mais, la plupart d'entre elles sont sans emplois ou revenus pour subvenir aux besoins de la famille. Pour pallier cette situation, l'Union des femmes leaders d'Afrique s'est engagée dans l'autonomisation des femmes. A cet effet, elle organise une formation d'un mois dans plusieurs secteurs d'activités.

La cérémonie officielle de lancement de la formation a eu lieu, mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou. La présidente de l'Union des femmes leaders d'Afrique, Yasmine Sarr, a précisé que la formation est destinée aux femmes leaders ayant des idées de micro-projets mais ne disposant pas de moyens pour les réaliser. Elle a signifié que l'objectif est de former les femmes en entrepreneuriat et de leur offrir un kit de démarrage pour des activités génératrices de revenus. Pour cette édition, elle a indiqué que 20 femmes du Burkina Faso sont bénéficiaires.

Mme Sarr a expliqué que le projet s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à accompagner durablement les bénéficiaires. Elle a ajouté qu'après la formation, un suivi et un accompagnement personnalisés sont prévus pour garantir la pérennité de leurs activités. Yasmine Sarr a souligné que les 20 femmes vont bénéficier de séances de sensibilisation aux droits en santé sexuelle et reproductive afin d'assurer une approche holistique de l'autonomisation.

La directrice provinciale de la jeunesse et de l'emploi du Kadiogo, Mamounata Kiemtoré, a soutenu que le développement du Burkina passe par l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, car elles représentent la majorité de la population. Elle a donc salué l'initiative de l'union des femmes leaders d'Afrique. A l'entendre, elle s'inscrit dans la vision et la dynamique des plus hautes autorités du Burkina Faso.

« Si aujourd'hui, des associations se mobilisent pour nous accompagner, nous ne pouvons qu'accueillir cette initiative et les accompagner comme il se doit », a-t-elle-justifié. La bénéficiaire Kadidiatou Sapo a laissé entendre que le projet est la bienvenue dans la mesure où les formations vont les aider à avoir des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins sociaux et familiaux.

Créée en juin 2024, l'Union des femmes leaders d'Afrique est une association burkinabè. Elle a des points focaux dans les différentes régions du Burkina Faso et a une ambition continentale avec la présence de plusieurs points focaux dans 7 pays d'Afrique.