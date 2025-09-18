Ile Maurice: «AVC - Reconnaître les signes, c'est agir à temps»

interview

Le Dr M. Afzal Curimbacus (MBBS/MD) répond à nos questions sur cette urgence médicale. Neurologue du privé, diplômé de la Chine populaire et membre de l'Académie américaine de neurologie, il nous éclaire sur ce qu'est un accident vasculaire cérébral (AVC), ses causes, ses signes d'alerte et les moyens de prévention.

C'est quoi un AVC ?

L'AVC est un déficit neurologique soudain et brutal d'origine vasculaire causé par un infarctus (AVC ischémique) ou une hémorragie (AVC hémorragique) au niveau du cerveau. L'AVC est une urgence médicale qui nécessite une prise en charge immédiate.

Quelle est la situation ici ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'hypertension (un Mauricien sur trois souffre d'hypertension) et une population vieillissante font que l'AVC est en hausse. La prévalence est légèrement supérieure à celle des pays développés. L'AVC est la troisième cause de décès à Maurice et la première cause de handicap acquis chez l'adulte.

Aussi, l'impact social et financier de l'AVC sur la famille fait que c'est une maladie qu'on ne doit surtout pas prendre à la légère.

Quels en sont les deux types ?

L'AVC ischémique, le résultat de l'obstruction d'un vaisseau sanguin (représentant 80 % des cas) et l'AVC hémorragique, dû à un saignement dans le cerveau (20 % des cas).

Quels sont les signes avant-coureurs ?

Ils comprennent une perte totale ou partielle de la motricité d'un côté du corps - bras, jambe ou moitié du visage ipsilatéral - ainsi qu'une perte de sensibilité du même côté du corps. On peut également observer une difficulté soudaine à parler ou à comprendre les mots (aphasie), des troubles soudains de l'équilibre et de la marche, une perte soudaine de la vision ou des troubles visuels. À cela peuvent s'ajouter une confusion globale, une amnésie aiguë, et dans les cas d'AVC hémorragique, des maux de tête sévères ou aigus, souvent accompagnés de vomissements.

Une attaque ischémique transitoire (AIT), où les symptômes susmentionnés sont brefs et transitoires, peut précéder un AVC.

Quels sont les causes et les facteurs de risque ?

L'hypertension

L'hypertension artérielle est le principal facteur de risque d'AVC. La fibrillation auriculaire : une arythmie cardiaque qui peut entraîner la formation d'un caillot au niveau du coeur, lequel peut migrer et bloquer une artère cérébrale (cardioembolie).

L'âge

L'âge constitue un autre facteur de risque, en raison de l'augmentation de la rigidité vasculaire. Par ailleurs, un antécédent d'accident ischémique transitoire doit être pris très au sérieux: bien que les symptômes régressent complètement en moins de 30 minutes, une personne ayant fait un AIT présente un risque de 25 % de développer un AVC dans les cinq années qui suivent.

Le mode de vie

Le mode de vie joue également un rôle crucial dans le risque d'AVC. Le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, le manque d'exercice physique régulier ainsi qu'une alimentation trop sucrée, trop salée ou trop grasse contribuent tous à fragiliser le système cardiovasculaire et à augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral🔴Les antécédents familiaux

Les antécédents familiaux, lorsqu'il existe un élément génétique, peuvent également augmenter le risque d'AVC. C'est un facteur de risque non modifiable.

Comment prend-on en charge un AVC en phase aiguë ?

Cette prise en charge repose sur l'intervention rapide dans la fenêtre thérapeutique, qui s'étend jusqu'à neuf heures après l'apparition des premiers symptômes. Dans le cas d'un AVC ischémique, un traitement par agent thrombolysant, tel que le tenecteplase ou l'actilyse, peut être administré dans les premières heures. Lorsqu'une grosse artère est bouchée, une thrombectomie mécanique peut également être pratiquée

Comment traite-t-on un AVC aujourd'hui ?

En phase aiguë, le traitement de l'AVC ischémique repose d'abord sur la thrombolyse ou la recanalisation de l'artère, qui consiste à dissoudre le caillot dans l'artère cérébrale par voie intraveineuse à l'aide d'actilyse (alteplase). La fenêtre d'opportunité thérapeutique pour cette intervention est de 4 heures 30 minutes après l'apparition des premiers symptômes. Grâce à ce traitement, une personne sur douze à quatorze peut être complètement guérie.

Lorsqu'une artère majeure - carotidienne, cérébrale ou basilaire - est obstruée, une thrombectomie mécanique peut être pratiquée jusqu'à 24 heures après les premiers symptômes. Cette intervention endovasculaire, réalisée par un neuroradiologue interventionnel, consiste à retirer le thrombus à l'aide d'un stent retriever ou par aspiration directe. Elle permet à une personne sur quatre de retrouver complètement ses fonctions.

En cas d'AVC hémorragique, une intervention neurochirurgicale est souvent nécessaire pour retirer le sang accumulé ou pour décompresser l'effet de masse du sang dans le cerveau. Parallèlement, le contrôle strict de la tension artérielle, la correction de la coagulation et l'administration de médicaments destinés à réduire la pression intracrânienne sont indispensables au bon déroulement du traitement.

Quel rôle jouent la rééducation et la réadaptation ?

La rééducation durant l'hospitalisation est indispensable dans la prise en charge de l'AVC. Elle comprend la kinésithérapie, l'orthophonie, ainsi qu'une alimentation saine, de préférence basée sur une diète méditerranéenne.

C'est quoi la prévention secondaire ?

Le risque de récidive demeure toujours présent après un premier AVC. Une prévention secondaire adaptée permet de réduire significativement ce risque. Pour les AVC ischémiques, elle repose sur la prise d'antiplaquettaires comme l'aspirine, d'anticoagulants en cas de cause cardioembolique, et de statines pour réduire le taux de cholestérol. L'exercice physique régulier et le contrôle strict de la tension artérielle complètent ce dispositif préventif.

Pour les AVC hémorragiques, le contrôle de l'hypertension artérielle demeure l'élément le plus important, accompagné d'une bonne hygiène de vie.