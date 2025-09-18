Ile Maurice: Deuxième arrestation de Steven Mootoocurpen

17 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Dans le cadre d'une enquête approfondie menée par la Financial Crimes Commission (FCC), Steven Mootoocurpen a une nouvelle fois été arrêté ce mercredi 17 septembre. Il sera provisoirement inculpé pour blanchiment d'argent, en violation de l'article 36(1)(b) de la Financial Crimes Commission Act 2023.

Les accusations portent sur l'acquisition de plusieurs terrains et propriétés dont les fonds sont soupçonnés d'être liés à des activités criminelles. Selon les autorités, Steven Mootoocurpen, en sa qualité de directeur de Zia Property & Development Ltd, en partenariat avec le fils du SP Ashik Jagai, Allysaheb Jagai, aurait acheté une parcelle de terrain à Balaclava d'une valeur de Rs 2 millions ainsi que deux parcelles à Mare Longue, pour un montant total de Rs 4 millions. Ces biens sont considérés par la FCC comme étant potentiellement les produits de crimes financiers.

La FCC poursuit ses investigations pour examiner l'ensemble des transactions et déterminer d'éventuelles complicités. Steven Mootoocurpen avait été arrêté pour la première fois le 5 août dernier lors d'une opération de la FCC visant un réseau présumé de blanchiment d'argent et de trafic de véhicules de luxe.

Quatre suspects, dont Mootoocurpen, avaient été interpellés et traduits devant le tribunal de Moka. Lors de cette opération, 14 véhicules, des motos et Rs 717 500 en espèces avaient été saisis, pour une valeur totale estimée à Rs 12,46 millions. Mootoocurpen et les autres suspects avaient été libérés sous caution.

