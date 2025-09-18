Ile Maurice: Les Mascareignes à l'honneur du 3 au 5 octobre

Le coup d'envoi de la quatrième édition du Festival du Livre de Trou d'Eau Douce a été donné le 17 septembre lors d'une conférence de presse organisée à l'Institut Français de Maurice (IFM). Fondé par l'écrivain Barlen Pyamootoo, figure incontournable de la scène culturelle mauricienne, ce rendez-vous littéraire mettra cette année les Mascareignes à l'honneur. Dans son intervention, Barlen Pyamootoo a rappelé l'esprit du festival.
Organisé du 3 au 5 octobre, ce festival célèbre la richesse de la littérature, tout en créant un espace vivant de rencontres entre auteurs, éditeurs, lecteurs et penseurs. La programmation, dévoilée par l'équipe organisatrice, se veut riche et diversifiée : lectures publiques, ateliers, débats, dédicaces, et même une Nuit de la lecture.
VENDREDI 3 OCTOBRE Heure Lieu Activité 18h - 18h20 Amphithéâtre Discours de bienvenue et de remerciements 18h20 - 19h Amphithéâtre Remise du prix Indianocéanie de la Commission de l'océan indien
SAMEDI 4 OCTOBRE
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Heure Lieu Activité
10h - 10h55 Amphithéâtre Joëlle Maestracci : De la conception à la naissance du livre
10h - 12h Marquise COI Rencontre et séance de dédicace (4ème édition Prix Indianocéanie)
11h - 11h55 Amphithéâtre Casimir Stewelderson : L'art de la liberté de parole
11h - 12h Marquise LMN Dédicace avec J. Maestracci, POV, P. Offman et R. Andrianjafy
11h - 12h Marquise IFM Laval Ng : Créer son personnage de bande dessinée
12h - 12h55 Amphithéâtre Judith Gueyfier : Dans l'atelier d'une illustratrice jeunesse
12h - 13h Marquise LMN Dédicace avec Brigitte Masson
13h - 13h55 Amphithéâtre Rencontre avec Laval Ng
13h - 14h Marquise IFM Sandrine Raghoonauth : Lectures musicales d'ici et d'ailleurs
14h - 14h55 Amphithéâtre Regards croisés sur Vinod Rughoonundun avec A. Chojoo et B. Masson
14h - 16h Marquise COI Patrice Ahmed Abdallah : Atelier d'écriture
14h - 15h Marquise IFM A. Hosany & Katty L. Labour : À la Découverte de La belle au bois volant
15h - 15h55 Amphithéâtre Jean-Claude de l'Estrac : Du journalisme à la littérature
16h - 16h55 Amphithéâtre Valérie Magdelaine : Poétiques aquatiques
17h - 17h55 Amphithéâtre Gilbert Aubry : Poésie en Créolie... et Poétique Mascarine
18h - 18h55 Amphithéâtre Lancement du livre-album de Patyatann
19h - 2h du matin Nuit de la lecture
DIMANCHE 5 OCTOBRE
Heure Lieu Activité
10h - 10h55 Amphithéâtre Corinne Fleury
10h - 12h Marquise COI Atelier d'écriture avec Jean Luc Raharimanana
11h - 11h55 Amphithéâtre Cédric Mong-Hy : Les pirates de l'âge d'or dans les Mascareignes
11h - 12h Marquise IFM Judith Gueyfier : Fresque participative
12h - 12h55 Amphithéâtre Anjani Murdan : Comprendre le bhojpuri
13h - 13h55 Amphithéâtre Olivier Bancoult et Ibrahim Alladin : Betrayals, Deceits and Injustices
13h - 14h Marquise IFM Sandrine Raghoonauth : Lectures musicales d'ici et d'ailleurs
14h - 14h55 Amphithéâtre Peggy-Loup Garbal : Écrire à la croisée du réel et de l'imaginaire
14h - 16h Marquise COI Atelier : Langue maternelle et préservation des mémoires insulaires...
14h - 15h Marquise IFM Eugénie Sauzier de Rosnay : Envolée de nuit
15h - 15h55 Amphithéâtre Henry Coombes : Éros
15h - 16h Marquise LMN Dédicace avec Peggy-Loup Garbal
16h - 16h55 Amphithéâtre Priya Hein : De Riambel à Tamarin
16h - 17h Marquise LMN Dédicace
17h - 17h55 Amphithéâtre Carpanin Marimoutou : Pratiquer l'océan Indien jour et nuit...
18h30 Amphithéâtre Concert de clôture avec Julie Vacher-Chateau