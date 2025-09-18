Afrique: L'Angola plaide pour le soutien d'Afreximbank au système panafricain de paiement

Luanda — L'Angola plaide pour le soutien d'Afreximbank (Banque africaine d'import-export) à la mise en oeuvre du système panafricain de paiement et de règlement, afin de faciliter les transactions commerciales sur le continent.

Ce souhait a été exprimé lundi 15 au Caire, en Égypte, lors du forum de dialogue entre les ministres africains du Commerce et du secteur privé, un événement précédant la 17e réunion du Conseil des ministres de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui s'est tenu ce mardi, selon un communiqué de presse consulté aujourd'hui par l'ANGOP.

Selon ce document, l'Angola était représenté à ce forum par une délégation conduite par l'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Sebastião Lopes, représentant le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns.

La délégation angolaise comprend également l'attaché commercial au Ghana et négociateur en chef de la ZLECAf, Alcides Luís, ainsi que d'autres diplomates.

À cette occasion, la délégation angolaise a également évoqué la nécessité pour l'Afrique de parler d'une seule voix face aux mutations géopolitiques et géoéconomiques actuelles, appelant à une attention accrue portée à la mise en oeuvre de l'Accord sur la ZLECAf.

Le forum a également permis de réfléchir au rôle des paiements numériques dans la facilitation du commerce intra-africain et au positionnement de la ZLECAf face aux évolutions internationales, réexaminant ainsi le statut du marché unique régional.

Les discussions ont principalement porté sur les règles d'origine en suspens, notamment dans les secteurs de l'automobile et du textile-habillement, actuellement en négociation.

Officiellement intitulé « Retraite ministérielle », cet événement, présidé par le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur de la République arabe d'Égypte, Hassan Al Khatib, assisté du secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a permis d'approfondir la réflexion sur le rôle des paiements numériques dans la facilitation du commerce intra-africain et sur la ZLECAf dans un contexte géopolitique et géoéconomique en mutation.