Angola: Icolo e Bengo accueille l'événement principal des célébrations du 17 septembre

Luanda — La province d'Icolo e Bengo, berceau du premier président angolais, António Agostinho Neto, accueillera mercredi l'événement phare des célébrations du 17 septembre, Journée du Héros National.

Les célébrations se déroulent du 1er au 25 septembre, dans tout le pays et dans les missions diplomatiques et consulaires, dans le cadre du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, sous le thème « Angola 50 ans : Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur ».

Selon une note du ministère de l'Administration territoriale, le programme comprend des événements politiques, l'inauguration de projets et des conférences visant à célébrer la vie et l'oeuvre d'António Agostinho Neto, dont l'influence s'étend au-delà de la politique, passant par la médecine, la littérature et la pensée intellectuelle.

Le document souligne l'importance d'honorer la contribution du premier président à la proclamation de l'indépendance, à la préservation de l'intégrité territoriale et au processus de libération de l'Afrique, en particulier de la région australe, ainsi que ses efforts pour la paix.

À Luanda, le lever du drapeau et le dépôt d'une gerbe au mémorial du Dr António Agostinho Neto sont prévus. Ces cérémonies seront présidées par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République.

Les gouvernements provinciaux rendront également hommage aux monuments qui symbolisent le fondateur de la nation et le héros national.

Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Caxicane (Icolo e Bengo). Médecin, poète et homme d'État, il a proclamé l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975, devenant ainsi le premier président de la République.

Neto est décédé le 10 septembre 1979 à Moscou des suites de maladie.