Angola: La présidente du Parlement considère Paulo Tjipilica comme un fonctionnaire distingué

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (Parlement), Carolina Cerqueira, a déclaré ce mardi qu'avec le décès de l'ancien ministre de la Justice Paulo Tjipilica, le pays perd un fonctionnaire distingué, reconnu pour ses principes fermes, sa clarté d'esprit et son art oratoire magistral.

Dans une note de condoléances dont copie a été envoyée à l'ANGOP, Carolina Cerqueira a déclaré que Tjipilica, qui fut également le premier médiateur de l'Angola, a honoré la vie politique et la sphère publique nationale.

Elle a souligné que la voix lucide et inimitable de feu Tjipilica restera une référence pour l'élévation intellectuelle, éthique et civique, saluant également l'héritage de dévouement, d'éthique et la contribution inestimable qu'il a laissée à la société.

La présidente de l'Assemblée nationale souligne également l'engagement de Tjipilica à défendre les principes de coexistence pacifique, d'amitié et de solidarité, valeurs qui ont guidé son action en tant que fonctionnaire.

En son nom et au nom des députés, Carolina Cerqueira a présenté les condoléances à la famille endeuillée, aux amis et à tous ceux qui partageaient les idéaux et le dévouement de Paulo Tjipilica, espérant que sa mémoire restera toujours gravée dans les mémoires avec respect et gratitude.

Paulo Tjipilica a été ministre de la Justice pendant 12 ans et premier médiateur de l'Angola, fonction qu'il a occupée pendant 13 ans.

Né le 21 décembre 1939, Paulo Tjipilica était diplômé en droit de l'Université de Lisbonne, en 1976.