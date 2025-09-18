Afrique Centrale: Zaïre - Plus de 140 Congolais de la RDC arrêtés pour immigration clandestine

Mbanza Kongo — Cent quarante-trois citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) ont été arrêtés dimanche par la Police des gardes-frontières (PGF) dans la province angolaise de Zaïre pour infraction à la frontière.

Le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale de Zaïre, Luís Bernardo, a déclaré à l'ANGOP ce lundi que 80 d'entre eux étaient des femmes.

Il a ajouté que les immigrants clandestins ont été arrêtés et détenus aux postes frontières de Mpozo, Jean-Marie, Ntoyo, Luangu et Kinsende, dans les municipalités de Nóqui et Cuimba.

Luís Bernardo a déclaré qu'ils avaient l'intention de rejoindre la ville de Mbanza Kongo (Zaïre), puis de poursuivre leur voyage vers la capitale du pays, Luanda.

« Ils ont déjà été envoyés au Service des migrations et des étrangers », a-t-il précisé.

Dimanche également, la police des gardes-frontières du Zaïre a saisi d'importantes quantités de denrées alimentaires de première nécessité destinées à la RDC.

La province du Zaïre partage une frontière de 310 km avec la RDC.