Angola: Le pays accueille le 2e Sommet des Conseils supérieurs de la justice de la CPLP

16 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola accueillera le 2e Sommet du Forum des Conseils supérieurs de la justice de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) le 8 et 9 octobre, sous sa présidence tournante actuelle.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, la réunion se tiendra sous le thème « Séparation des pouvoirs et autonomie administrative et financière du pouvoir judiciaire », avec pour objectif principal de stimuler le dialogue sur la mission et les défis des Conseils supérieurs de la justice dans l'espace lusophone.

Le Forum réunit les plus hautes instances de gestion judiciaire d'Angola, du Mozambique, de Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de Sao Tomé-et-Principe, du Brésil, du Portugal et du Timor Oriental.

Il sert de plateforme de consultation et de partage d'expériences en matière d'administration de la justice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sommet vise également à renforcer la coopération institutionnelle entre les États membres, en mettant l'accent sur la modernisation de la gestion judiciaire, notamment en ce qui concerne l'application des nouvelles technologies au service de la justice.

La première édition de la réunion s'est tenue en novembre 2023 à Praia, au Cap-Vert, sous le thème « Impact des nouvelles technologies sur l'organisation, la formation et la gestion judiciaire ».

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.