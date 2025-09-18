Angola: Le pays accueille le 2e Sommet des Conseils supérieurs de la justice de la CPLP

Luanda — L'Angola accueillera le 2e Sommet du Forum des Conseils supérieurs de la justice de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) le 8 et 9 octobre, sous sa présidence tournante actuelle.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, la réunion se tiendra sous le thème « Séparation des pouvoirs et autonomie administrative et financière du pouvoir judiciaire », avec pour objectif principal de stimuler le dialogue sur la mission et les défis des Conseils supérieurs de la justice dans l'espace lusophone.

Le Forum réunit les plus hautes instances de gestion judiciaire d'Angola, du Mozambique, de Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de Sao Tomé-et-Principe, du Brésil, du Portugal et du Timor Oriental.

Il sert de plateforme de consultation et de partage d'expériences en matière d'administration de la justice.

Le sommet vise également à renforcer la coopération institutionnelle entre les États membres, en mettant l'accent sur la modernisation de la gestion judiciaire, notamment en ce qui concerne l'application des nouvelles technologies au service de la justice.

La première édition de la réunion s'est tenue en novembre 2023 à Praia, au Cap-Vert, sous le thème « Impact des nouvelles technologies sur l'organisation, la formation et la gestion judiciaire ».