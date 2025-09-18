Angola: Le partage partage son potentiel pour attirer les investissements brésiliens

15 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/QCB/SB

Luanda — Favoriser l'échange d'expériences et encourager les investissements bilatéraux dans les secteurs du pétrole, de l'agroalimentaire et de la logistique a été au coeur de la rencontre entre le consul général d'Angola à Rio de Janeiro (Brésil), Mateus Sá Miranda, et le président de l'Association commerciale et industrielle de Campos, Maurício Cabral.

L'entretien, qui s'est tenu récemment au Brésil, visait à identifier des opportunités commerciales et à établir des partenariats stratégiques, selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP.

À l'occasion, le diplomate angolais a invité les entrepreneurs de Campos à investir en Angola, car les portes du pays sont ouvertes et les investissements étrangers sont toujours les bienvenus.

À son tour, le président de l'Association commerciale et industrielle de Campos, Maurício Cabral, a quant à lui salué les liens historiques qui unissent l'Angola et le Brésil, exprimant sa volonté de construire un partenariat solide et durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des représentants de la mairie de Campos et des entrepreneurs de divers secteurs de l'économie locale ont participé à la réunion.

L'Association Commerciale et Industrielle Campos a pour mission de soutenir et d'encourager les projets axés sur le développement économique et social, de défendre les intérêts des entreprises dans divers secteurs de l'économie, tels que l'industrie, le commerce et l'agriculture, et de renforcer l'ensemble de la classe entrepreneuriale.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.