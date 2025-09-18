Angola: Le partage partage son potentiel pour attirer les investissements brésiliens

Luanda — Favoriser l'échange d'expériences et encourager les investissements bilatéraux dans les secteurs du pétrole, de l'agroalimentaire et de la logistique a été au coeur de la rencontre entre le consul général d'Angola à Rio de Janeiro (Brésil), Mateus Sá Miranda, et le président de l'Association commerciale et industrielle de Campos, Maurício Cabral.

L'entretien, qui s'est tenu récemment au Brésil, visait à identifier des opportunités commerciales et à établir des partenariats stratégiques, selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP.

À l'occasion, le diplomate angolais a invité les entrepreneurs de Campos à investir en Angola, car les portes du pays sont ouvertes et les investissements étrangers sont toujours les bienvenus.

À son tour, le président de l'Association commerciale et industrielle de Campos, Maurício Cabral, a quant à lui salué les liens historiques qui unissent l'Angola et le Brésil, exprimant sa volonté de construire un partenariat solide et durable.

Des représentants de la mairie de Campos et des entrepreneurs de divers secteurs de l'économie locale ont participé à la réunion.

L'Association Commerciale et Industrielle Campos a pour mission de soutenir et d'encourager les projets axés sur le développement économique et social, de défendre les intérêts des entreprises dans divers secteurs de l'économie, tels que l'industrie, le commerce et l'agriculture, et de renforcer l'ensemble de la classe entrepreneuriale.