Angola: Le pays se prépare à participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies

Luanda — Le Ministère des Relations extérieures (MIREX) a tenu vendredi à Luanda une réunion de consultation avec la délégation multisectorielle qui représentera l'Angola à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra à New York, aux États-Unis.

Selon une note du MIREX parvenue à l'ANGOP, lors de la réunion, présidée par le ministre des Relations extérieures, Téte António, le programme de participation de l'Angola a été analysé. Ce programme comprend la semaine de débat général de haut niveau, les réunions organisées par l'Assemblée générale et le Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que les réunions de l'Union africaine et des blocs politiques et économiques.

Sous le slogan « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme », l'édition de cette année se déroule à un moment considéré comme crucial pour le renouvellement de l'engagement mondial en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action commune au bénéfice des peuples et de la planète, indique la note.

Les ministres de la Planification, Victor Hugo Guilherme, de la Santé, Sílvia Lutucuta, de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, ainsi que de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, ont participé à la réunion.

Parmi les principaux thèmes à l'ordre du jour de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra du 22 au 30 septembre, figurent la défense du droit international et des droits humains, la réforme de l'ONU pour améliorer son fonctionnement et la lutte contre la triple crise planétaire (climat, biodiversité et pollution).

L'événement abordera également la promotion de la paix et de la sécurité mondiales par la diplomatie, l'éradication de la pauvreté et des inégalités, le financement du développement et l'accélération de la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, précise le document.