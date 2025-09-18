Angola: Un prestataire de services de visas dénonce un réseau de faux intermédiaires

Luanda — L'entreprise de prestation de services de visas en Angola VFS Global a signalé lundi à Luanda l'existence d'un « réseau d'individus de mauvaise foi » se faisant passer pour des agents de l'institution afin de tromper les citoyens intéressés par des offres d'emploi et les demandeurs de visas.

Les agents présumés promettent de faux rendez-vous pour les demandes de visa, exigeant des paiements supplémentaires des intéressés, selon Erika Traça, directrice de l'entreprise pour l'Angola.

Dans une déclaration à l'ANGOP, la source a indiqué que de faux intermédiaires ou agents profitent de la demande croissante de visas pour diverses destinations dans le pays, les demandes et la recherche pour ces services ayant atteint des niveaux sans précédent en Angola.

Le responsable a également déclaré qu'avec la présence de « points de localisation et d'informations sur les réseaux sociaux et les plateformes de recherche populaires », de nombreux criminels créent une fausse identité en utilisant des informations d'identification d'entreprise, telles que des logos, des noms officiels et d'autres informations.

Selon elle, les auteurs incluent également leurs coordonnées dans les informations fournies sur ces pages, induisant en erreur les voyageurs légitimes, qui confondent ces informations avec le site web officiel de l'entreprise.

Compte tenu de cette situation, Erika Traça a précisé que les rendez-vous pour les visas sont gratuits et disponibles sur le site web de l'entreprise www.vfsglobal.com, et a appelé les citoyens à la plus grande vigilance afin d'éviter de tomber dans le piège des escrocs.

Pour lutter contre la fraude, a-t-elle ajouté, l'entreprise a mis en place des mesures strictes dans ses centres de demande de visa en Angola, soulignant l'accès exclusif à ses installations aux demandeurs disposant d'un rendez-vous valide et interdisant aux agents et aux tiers de procéder à des demandes d'informations au guichet.

De plus, a-t-elle ajouté, des mesures appropriées sont en place, notamment des normes strictes de confidentialité des données pour lutter contre les messages frauduleux sur plusieurs points de contact, avec des réponses rapides aux questions ou aux plaintes par e-mail, ainsi que la publication régulière des mesures de détection des fraudes sur ses plateformes de réseaux sociaux, entre autres.

La directrice de la VFS Global pour l'Angola a également souligné que les frais de service facturés aux demandeurs sont dûment approuvés par le gouvernement angolais.

La VFS Global est une société d'externalisation commerciale qui travaille en partenariat avec les gouvernements et les missions diplomatiques pour fournir des services de soutien administratif pour le processus de demande de visa et d'autres services consulaires.

L'entreprise, qui exploite un réseau mondial, ne prend pas la décision finale d'approbation des visas, mais collecte les formulaires, les documents et les données biométriques, conformément aux directives des gouvernements partenaires.

Basée à Zurich, en Suisse, et à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la VFS Global est présente dans plus de 3 600 centres de demande de visa répartis dans 158 pays.