Angola: Cuando prépare 50 mille hectares pour la campagne agricole 2025/2026

Mavinga — La province de Cuando dispose de 50 mille hectares de terres préparées pour la campagne agricole 2025/2026, qui sont en train d'être améliorés par l'agriculture semi-mécanisée, l'attraction animale et manuelle, et implique 26 376 familles paysannes.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi, le directeur provincial de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Vitorino Samanjolo, lors de son entretien à l'ANGOP sur les préparatifs pour le démarrage de la saison agricole 2025/2026.

Il est prévu, a-t-il indiqué, de produire plus de 100 mille tonnes de divers produits agricoles.

Selon le directeur, tous les moyens matériels, semences et produits favorisant la croissance des produits ont été distribués dans les neuf municipalités de la région.

Parmi les produits horticoles, se trouvent les choux chinois, les aubergines (d'origine portugaise et sud-africaine), les carottes, le persil, le gombo, les tomates et les oignons.

La province compte 60 champs-écoles, dont 30 installées dans la municipalité de Cuito Cuanavale, dans le cadre du programme MOSAP-II, et 30 autres dans la municipalité de Dirico, dans le cadre du projet ADSWAC NEE d'ADPP-Angola

Le directeur provincial de l'Agriculture a fait savoir que des nouvelles écoles de terrain étaient en cours d'installation dans la municipalité de Mavinga, ainsi que la mise en place de 18 pépinières communautaires le long de la rivière Cúbia.

Vitorino Samanjolo a signalé qu'en novembre prochain, il y aura la formation de 100 jeunes en matières de bonnes pratiques agricoles.

Au cours de la campagne agricole 2024/2025, la région a réalisé la production sur 15 000 hectares de terres et récolté plus de 26 000 tonnes, entre sorgho, millet, maïs, ail et manioc, ce dernier étant le plus cultivé à Mavinga.

L'ouverture officielle de la saison agricole 2025/2026 est prévue en octobre.