Angola: Catoca remporte le grand prix de l'Expo Lunda-Sul

Saurimo — La Société minière de Catoca (SMC) a remporté dimanche, le grand prix de la catégorie meilleure entreprise lors de la première édition de l'Expo Lunda-Sul, qui s'est déroulée du 11 au 14 septembre à Saurimo, province de Lunda-Sul.

L'entreprise a exposé une maquette qui reflète son projet environnemental qu'elle a mise en oeuvre, dans le cadre de la protection de l'environnement, des technologies de production, du contrôle des flottes et des projets sociaux ayant un impact sur la vie des communautés.

Le directeur exécutif de la production de la SMC, Mateus Teixeira, a déclaré que l'entreprise continuerait à travailler en faveur du développement du capital humain et à l'amélioration des conditions de vie des familles vivant à proximité de la mine.

Il a rassuré que l'entreprise continuera à respecter strictement tous les aspects liés à l'exploitation minière et sa contribution au Budget général de l'État (BGE).

Le meilleur projet social minier a été décroché par la Fondation Brillant et celui du meilleur Stand de l'Expo par la mine de Luele.

Dans la catégorie de meilleure entreprise de solutions d'équipements agricoles, se distingue Quintas Comercial SU, tandis que Cacolo a obtenu le prix de la meilleure municipalité en exposition.

En tant que meilleure entreprise publique, le prix a été décerné à l'Institut national de sécurité sociale (INSS), pour avoir mis tous ses services à disposition lors de l'événement, présentant comme nouveauté la preuve de vie par téléphone.

Le cabinet provincial à l'environnement a remporté le prix du meilleur projet d'assainissement de base et la meilleure participation de l'industrie artisanale a été attribuée à Sólita e Mário. Le meilleur projet rural de soutien aux communautés a été décerné à l'Institut de développement local.

SODIAM a gagné le prix dans la catégorie du meilleur négociant en diamants, tandis que le prix de la meilleure participation en machines et équipements a été attribué au groupe Hipermáquinas.

L'événement a été marqué par des forums sur « le secteur minier comme moteur du développement durable », « l'entrepreneuriat et l'innovation dans l'Est de l'Angola », « le tourisme et la culture » et « la célébration des 50 ans d'indépendance, sous le slogan innovation, culture et développement durable ».

La province de Lunda-Sul est composée de 14 municipalités : Saurimo, Sombo, Cacolo, Dala, Muconda, Luma-Cassai, Chiluage, Cazage, Cassai-Sul, Xassengue, Alto-Chicapa, Muriege, Cassengo et Muangueji, avec une population estimée à 609 851 habitants répartis sur 77 636 kilomètres carrés de superficie.