Madagascar: Imerintsiatosika - Face-à-face entre partisans du FIVOI et forces de l'ordre

La manifestation organisée hier matin à Imerintsiatosika par le parti FIVOI (Fiovana IVOaran'ny eny Ifotony) a été interdite par les autorités locales.

Selon le chef de district d'Arivonimamo Rojo Razafindralambo, le rassemblement n'avait pas reçu d'autorisation officielle et a donc été interdit conformément à la loi. Le mouvement visait à réclamer le limogeage du chef de district, accusé par le député Antoine Rajerison, élu à Arivonimamo et président du FIVOI, d'entraver le développement de la circonscription. « Le chef de district est devenu un obstacle au développement », a-t-il réitéré lors de son intervention.

Fonds débloqué

Le principal point de discorde concerne le Crédit d'investissement pour l'appui au développement (CIAD), un budget de l'État central destiné aux districts. Selon le chef de district, ses actions respectent scrupuleusement la loi et des procédures doivent être suivies. « L'exécution du CIAD 2025 ne sera effective qu'en fin d'année et ce fonds a toujours été débloqué, indépendamment de l'appartenance politique des députés locaux », a-t-il rappelé.

« Leo delestazy »

N'ayant pu accéder au site prévu, les manifestants sont descendus dans la rue, encadrés par les forces de l'ordre. Ils portaient des banderoles avec les slogans « Miala sefo distrika », qui signifie littéralement « Chef de district, démissionne », et « Leo delestazy », signifiant littéralement « Nous en avons assez des coupures d'électricité ». Le député Rajerison a souligné : « si le chef de district n'assume pas ses responsabilités, il doit partir », réaffirmant l'engagement du FIVOI à défendre les intérêts des habitants par tous les moyens démocratiques.