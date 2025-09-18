Madagascar: CUA-Inde - Coopération pour une capitale verte

La mairesse d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, et l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar Bandaru Wilsonbabu, ont officialisé avant-hier un nouveau jalon de coopération entre les deux pays, lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville d'Analakely.

Placée sous le thème « Ek Ped Maa Ke Naam - Special thee-Plantation Ceremony as part of » qui signifie littéralement, « un arbre dédié à la mère », l'initiative vise à symboliser l'amitié entre les deux nations. Le « ravinala », symbole de Madagascar et « peepal thee », arbre emblématique de l'Inde, sont plantés côte à côte, illustrant une volonté commune d'amitié et de coopération durable.

3 grands axes

Ce geste ne se limite pas à un simple reboisement. « Il marque notre fraternité et notre responsabilité partagée pour l'avenir », a affirmé Harilala Ramanantsoa. De son côté, l'ambassadeur indien, a salué une « coopération verte » entre Madagascar et l'Inde, tout en insistant sur le fait que « ce projet s'inscrit dans un cadre plus large d'initiatives environnementales conjointes ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette action s'articule autour de trois grands axes afin de préserver l'environnement et promouvoir le développement durable, de consolider les liens d'amitié entre Antananarivo et New Delhi et enfin, de contribuer à la lutte contre le changement climatique et de bâtir une capitale verte. Par ailleurs, la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) ambitionne de faire de la ville des Mille une « Tanàna maintso », modèle de ville écologique.

« L'Inde se tient aux côtés de Madagascar pour accompagner ces initiatives, en particulier face au défi climatique mondial », a rappelé l'ambassadeur Wilsonbabu. Ce partenariat, qualifié d' « exemplaire », s'annonce comme une première étape vers d'autres projets conjoints autour de l'écologie et du développement durable.