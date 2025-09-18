Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Quatre rescapés d'Ambohimalaza évacués hier à l'île Maurice

Chose promise, chose due pour le chef de l'opposition parlementaire qui s'est engagé publiquement à prendre en charge l'évacuation sanitaire (EVASAN) de quatre victimes de l'anniversaire ayant... empoisonné l'atmosphère sociopolitique.

C-Care

Répondant à la demande d'évacuation sanitaire des survivant(e)s de l'anniversaire tragique d'Ambohimalaza, Siteny Randrianasoloniaiko a envoyé au nom du Firaisankina et en son nom personnel, quatre personnes hier, à Maurice. Il s'agit de Nirinarison Jenny Rica Yasmino, Harenasoa Ratefy Andriafitahiana, Mbolatiana Monica Randrianandrasana, et Elianirina Patricia Randrianarisoa.

Trois mois et trois jours après le drame, ils et elles ont embarqué hier après-midi à l'aéroport International d'Ivato à destination de l'île soeur où ils seront admis à la clinique C-Care qui est un acteur majeur dans le domaine de la santé à Maurice. Elle y dispose de deux cliniques privées modernes dont l'expertise médicale est connue et reconnue.

Demande

C'est devant l'une des deux cliniques de C-Care que le vice-président de l'Assemblée nationale issu de l'opposition s'est engagé à prendre en charge l'EVASAN de quatre rescapés de l'affaire Ambohimalaza, en demandant expressément au gouvernement de ne pas y faire obstacle.

Une demande qui a été visiblement entendue puisque les intéressés ont pu quitter le pays, quand bien même ils auraient rencontré des difficultés pour obtenir leurs dossiers médicaux qui devraient être transmis à la clinique mauricienne. « Cela n'a rien à voir avec la politique car il s'agit de sauver des vies humaines », a réitéré Siteny Randrianasoloniaiko.

Devoir

II a tenu les propos suivants hier à Ivato : « Ces jeunes victimes d'empoisonnement à Ambohimalaza vont venir avec moi. C'est pour les aider. Je vais vivre avec ces 4 rescapés sur 7. Ce n'était pas facile de préparer leur voyage mais c'est un devoir pour nous. Ils ont vécu le pire, d'après ce qu'ils m'ont raconté. Ils étaient dans l'antichambre de la mort. Je demande à tout le monde de prier pour la vie de ces Malgaches qui représentent un espoir pour le pays ».