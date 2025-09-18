Madagascar: Conseil du Fampihavanana Malagasy - Un an de salaires impayés

Depuis la mise en place des membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) en 2018, suivant le décret n°2016-037 du 2 février 2017 relatif à la Réconciliation nationale, le paiement des salaires des membres et du personnel du CFM se faisait par réquisition, en attendant le décret relatif au paiement de ces salaires qui devrait être pris en conseil de gouvernement. Lors du paiement desdits salaires et indemnités, le CFM a rencontré des difficultés dans la mesure où le texte réglementaire requis (décret pris en conseil de gouvernement) portant octroi et fixant leur taux faisait défaut.

Le Ministère de l'Economie et des Finances n'accepte plus la réquisition depuis le mois de septembre 2024 car il s'agissait d'une mesure exceptionnelle prise afin d'éviter que le personnel ne soit trop pénalisé, en attendant la publication du décret. Ainsi depuis le mois d'octobre 2024, les membres du personnel chargé de l'expédition des affaires courantes ne perçoivent plus aucun salaire.

Dans cette optique, le projet de texte réglementaire fixant les salaires du personnel du CFM a été transmis au Ministère de l'Economie et des Finances en vue de son examen en conseil. D'après les informations, le dossier a déjà été transmis à la Primature, suivant une note de présentation pour examen au Conseil du projet de décret datant du 4 juin 2025. 4 mois après, aucune évolution n'est constatée alors que selon nos sources, le dossier en question se trouve entre les mains du Premier ministre.

Institution en détresse

A noter que l'expiration du mandat des derniers membres du CFM a été constatée le 19 octobre 2022 suivant le décret n°2022-1314. Selon l'article 2 du même décret, le Secrétaire Exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes, en attendant la nomination des nouveaux membres. A cet effet, ce rectificatif c'est-à-dire le projet de décret en question devrait être une suite logique, voire une simple formalité entrant dans le cadre de l'expédition des affaires courantes.

Pour l'heure, aucune réaction officielle n'a été enregistrée à la suite des doléances des membres du personnel qui se trouvent dans une situation alarmante après un an de salaires non perçus (depuis octobre 2024). Leur situation devient particulièrement difficile en cette période de rentrée scolaire. Certains sont même contraints de différer l'inscription de leurs enfants.

Parmi le personnel figurent aussi ceux expulsés de leur maison de location et d'autres sont confrontés à des contentieux bancaires auprès des tribunaux après avoir contracté un prêt. Actuellement, les membres et les employés du CFM sont en train de préparer une pétition afin d'alerter les autorités concernées. Une situation susceptible de provoquer des remous. Le Conseil du Fampihavanana Malagasy est donc devenu une institution en difficulté. Affaire à suivre.