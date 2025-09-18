Madagascar: Direction centrale du commissariat de l'Armée - L'Intendant-Général Samse Assimo Andriamialy prend les rênes

18 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

La Direction centrale du commissariat des armées (DCCA) a un nouveau patron. Le 12 septembre dernier, au camp de l'Intendant-Général Jean Jacques Rasolomalala, à Soanierana, s'est tenue la cérémonie militaire de passation de commandement et de remise de fanion entre le général de division aérienne Jean José Désiré Randrianirina, directeur sortant, et l'intendant-général Samse Assimo Andriamialy, nouveau directeur.

Organe stratégique rattaché à l'État-major des Armées, la DCCA occupe une place névralgique dans l'appareil militaire malgache. Sa mission consiste à assurer le soutien logistique et administratif des soldats à travers le pays, afin de garantir leurs droits fondamentaux et l'efficacité de leurs missions.

L'acronyme HCCA résume les champs d'action de la DCCA notamment Habillement, Couchage, Campement, Alimentation. Concrètement, cette structure veille à l'approvisionnement en uniformes, en équipements et en matériels divers, mais également à la distribution de la ration alimentaire des troupes. Elle assure en outre la coordination logistique des militaires déployés sur le terrain.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.