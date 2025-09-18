La Direction centrale du commissariat des armées (DCCA) a un nouveau patron. Le 12 septembre dernier, au camp de l'Intendant-Général Jean Jacques Rasolomalala, à Soanierana, s'est tenue la cérémonie militaire de passation de commandement et de remise de fanion entre le général de division aérienne Jean José Désiré Randrianirina, directeur sortant, et l'intendant-général Samse Assimo Andriamialy, nouveau directeur.

Organe stratégique rattaché à l'État-major des Armées, la DCCA occupe une place névralgique dans l'appareil militaire malgache. Sa mission consiste à assurer le soutien logistique et administratif des soldats à travers le pays, afin de garantir leurs droits fondamentaux et l'efficacité de leurs missions.

L'acronyme HCCA résume les champs d'action de la DCCA notamment Habillement, Couchage, Campement, Alimentation. Concrètement, cette structure veille à l'approvisionnement en uniformes, en équipements et en matériels divers, mais également à la distribution de la ration alimentaire des troupes. Elle assure en outre la coordination logistique des militaires déployés sur le terrain.