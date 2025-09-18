Madagascar: Talatamaty - Une famille d'opérateurs chinois, attaquée par un gang armé

Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre, vers 1h05, une violente attaque à main armée a visé une famille d'opérateurs économiques chinois résidant à Faralaza, commune de Talatamaty, district d'Ambohidratrimo.

Selon les premiers témoignages, un groupe d'environ huit individus armés a pénétré dans la propriété familiale après avoir escaladé le mur d'enceinte et sectionné les fils barbelés à l'aide d'une pince coupante. Les assaillants ont ensuite forcé la porte principale et fait irruption dans la maison, tirant deux coups de feu pour intimider les occupants.

Alertés rapidement, les gendarmes de la brigade territoriale de Talatamaty, dont le bureau se trouve à environ 4 km de la résidence, sont arrivés sur place sept minutes après l'appel. Mais les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite.

Le commandant d'unité, accompagné de quatre éléments, a procédé aux premières constatations. Le butin comprend quatre téléphones portables ainsi qu'un petit coffre-fort contenant une somme d'argent encore non évaluée, mais jugée modeste par les victimes. Deux douilles de gros calibre portant le lot 76-270 ont été retrouvées sur les lieux.

Les occupants de la maison, spécialisés dans le travail de la pierre et les opérations de change de devises, n'ont pas été physiquement blessés mais restent profondément choqués par les événements. Une enquête a été immédiatement ouverte et des recherches sont en cours pour identifier et interpeller les auteurs de cette attaque. Les autorités locales ont été informées, et la gendarmerie renforce ses dispositifs afin de sécuriser le secteur et prévenir de nouvelles agressions.