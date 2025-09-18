Madagascar: Fablab EnR-out - 600 techniciens qualifiés en énergies renouvelables à former sur 3 ans

Des jeunes branchés dans le secteur porteur des énergies renouvelables. Le projet Fablab EnR-out mise sur la jeunesse pour relever le défi de l'innovation énergétique.

Porté par une équipe engagée, Fablab EnR-out figure parmi les projets sélectionnés dans le cadre des Just Energy Transition Learning and Innovation Grants 2025.

Inédit

Fablab EnR-out est un centre de formation-action pour accélérer la transition énergétique inclusive à Madagascar. Un concept inédit puisqu'il s'agit d'un véritable laboratoire de formation mobile installé dans un camion qui circulera dans des régions du pays. Une manière en somme de toucher le maximum de personnes avec une priorité à la représentativité régionale.

« On a choisi le nom EnR-out qui se prononce "en route" pour mettre en exergue notre démarche de monter un centre de formation qui se déplace sur terrain pour former et inspirer les jeunes », explique Adjamie Ravolatahiana, promotrice du projet. Une initiative qui affiche de l'ambition avec un objectif de former 600 jeunes techniciens qualifiés en énergies renouvelables, d'ici trois ans, dont au moins la moitié sera des femmes. Le projet développera également des solutions énergétiques et assurera l'insertion professionnelle de 300 jeunes.

Gratuites

Le projet pilote qui démarre, cette année se concentre sur l'énergie solaire et cible une cohorte d'étudiants en énergies renouvelables issus de l'Université d'Antananarivo, de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) de l'Ecole Supérieure de Technologie d'Antananarivo (IST-T) et de l'Université de Soavinandriana. Toutes les formations dispensées par Fablab EnR-out seront gratuites afin de garantir un accès équitable et inclusif pour toutes et tous.

Le lancement officiel de Fablab EnR-out se tiendra samedi prochain à la Bibliothèque nationale Anosy avec au programme, la présentation de son site web officiel, une conférence thématique sur les métiers et opportunité dans le secteur des énergies renouvelables, des témoignages de personnalités impliquées dans la transition énergétique, des démonstrations de matériels et équipements d'énergies renouvelables...