Madagascar: Région Androy - Une étude sur les calmars et poulpes pour dynamiser la filière

Lancée le 13 septembre dernier, une campagne de trois mois suit les captures et localise les zones de pêche clés dans le Sud malgache. Le littoral de la région Androy se place au centre de cette initiative scientifique et économique.

L'association VOIZO Madagascar conduit, avec le financement du projet Mionjo, une étude consacrée aux populations de calmars et de poulpes. L'objectif annoncé est d'identifier les zones de présence, analyser les rendements et formuler des recommandations opérationnelles pour développer une filière stratégique pour les communautés côtières.

Le dispositif couvre sept fokontany répartis dans trois districts, notamment à Ambovombe, Zanavo et Ikotoala ; à Tsihombe, Andranokotsa, Bevala et Edoha ; à Beloha, Lavanono et Analatsakoabno. Sur place, un suivi des captures est assuré durant trois mois, avec un point de départ fixé au 13 septembre 2025. Cette observation continue doit offrir un aperçu précis des dynamiques halieutiques locales et des variations saisonnières.

Levier

Selon ses initiateurs, cette étude ambitionne d'aboutir à un ensemble de mesures pour renforcer la valeur ajoutée de la filière : amélioration des pratiques, orientation des investissements, et structuration des acteurs. Face à cette initiative, les pêcheurs de la région parlent d'un double enjeu consistant à sécuriser les revenus et à accroître la résilience face aux chocs climatiques et économiques.

Portée par VOIZO Madagascar et soutenue par MIONJO, cette démarche vise à valoriser les ressources marines comme levier de développement local. Les conclusions attendues, à l'issue des trois mois de terrain, doivent éclairer la décision publique et guider les partenaires vers des actions coordonnées au bénéfice des communautés de la région Androy.