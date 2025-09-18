Madagascar: Projet SHEP - Augmentation notable de ventes de produits horticoles

Le projet SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion) a été lancé par l'Etat en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en 2023 pour transformer l'agriculture à Madagascar.

Cette approche vise ainsi à aider les petits exploitants agricoles à passer d'une agriculture de subsistance à une production orientée vers le marché, qui est un pilier de l'autosuffisance alimentaire, tout en promouvant l'entrepreneuriat. Les agriculteurs cibles bénéficient d'un renforcement de compétences en matière de technique de production et de commercialisation. Cela repose notamment sur l'étude de marché à travers l'analyse des besoins du marché et l'identification des produits à forte demande.

Les agriculteurs formés apprennent ensuite à planifier leur production en fonction des attentes des consommateurs, et ce, afin de réduire le gaspillage. L'approche encourage, entre-temps, l'organisation des producteurs en les sollicitant à se regrouper pour mutualiser les ressources disponibles tout en ayant la capacité de négocier des meilleurs prix sur le marché.

Plus compétitifs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des résultats concrets ont déjà été visibles lors de la présentation des premiers résultats de mise en oeuvre de ce projet SHEP, dans le cadre de la 3e réunion du Comité conjoint de coordination.

Il a été exposé qu'une augmentation notable des ventes de produits horticoles a été enregistrée pour certains groupes d'exploitants agricoles, soit une multiplication de l'ordre de 1,5. Des changements comportementaux et psychologiques positifs ont également été observés, comme en témoignent les réussites rapportées par les communautés de la commune d'Imerimandroso.

Les agriculteurs qui ont adopté le modèle SHEP ont non seulement amélioré leurs rendements, mais ont aussi vu leurs revenus augmenter de manière significative. Leurs produits, mieux adaptés aux exigences du marché, sont désormais plus compétitifs et plus rentables, ont été évoqués.

Il est à rappeler que le projet SHEP s'étend jusqu'en 2028 en intervenant dans six régions, à savoir, Amoron'i Mania, Vakinankaratra, Analamanga, Bongolava, Atsinanana et Haute Matsiatra. Plus de 140 techniciens du MINAE, 70 enseignants agricoles et 1 080 exploitants sont directement impliqués, ce qui garantit un impact durable sur l'ensemble du secteur agricole.