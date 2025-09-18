Madagascar: Doctoriales 2025 - Participation en plein essor avec 88 doctorants pour cette année

Placée sous le thème « Innovations malagasy pour un avenir durable et inclusif », la 11e édition des Doctoriales s'est achevée hier à l'Université d'Antananarivo par la proclamation des résultats et une cérémonie de clôture saluant quatre jours d'échanges, de partage de savoirs et de montée en compétences.

Portée par le PAR 3, elle a réuni 88 doctorants issus des 6 universités publiques (Antananarivo, Toamasina, Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana, Mahajanga) ainsi que des partenaires de l'ARES - Université Nazi Boni et Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), Université de Lubumbashi (RDC), Université de Dschang (Cameroun). Une participation presque triplée, signe d'un intérêt croissant pour la communication scientifique, ce « pont entre la connaissance et la société ».

Au programme figuraient des ateliers de renforcement sur la diffusion et la vulgarisation, le positionnement académique et professionnel, et le défi « Ma thèse en 3 minutes », en français comme en anglais. L'exercice a confirmé que savoir expliquer clairement à un non-spécialiste est devenu une compétence scientifique incontournable, tandis que l'interdisciplinarité s'est imposée comme le fil rouge des collaborations engagées.

Lauréats

Le palmarès parle de lui-même : en « 3 minutes » anglais, Soamaro Evah Andrianjato (UA-GPSIAA) s'impose, devant Keubou Ervira Djoukam (Dschang-DSST) et Pierre Michel Ralaivelo (UA-SVE). En français, victoire d'Hary Lalaina Angelica Andriamahefa (UA-Ingénierie et Géosciences), suivie de Elihary Rakotondrabary (UA-STII) et Yssa Traore (Univ. Nazi Boni-ST).

Le concours de projets décerne deux premiers prix ex aEquo : valorisation de larves de Hermetia illucens (BSF) et écovillage touristique numérique et durable à Kalakajoro (DIANA). Côté posters, les lauréats sont Haingo Lovatiana Rasoanarivo (1er, UA-SVE), Lova Andriamaholy (2e, UA-GPSIAA) et Harimalala Verotiana Rakotondraibe (3e, UA-Valorisation des ressources naturelles renouvelables).

Soutenue par l'ARES-CCD et l'Université d'Antananarivo, la clôture a été présidée par la vice-présidente chargée de la Recherche et de l'Innovation, Pr Andrianantenaina Rabetokotany, qui a réaffirmé l'engagement de l'institution envers les jeunes chercheurs. « Ne laissons pas ces résultats dormir sur des étagères. Qu'ils vivent, se transforment et inspirent des solutions utiles à Madagascar et au continent. Rendez-vous en 2026 », a-t-elle annoncé.