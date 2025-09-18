Madagascar: La France et pays - Des flux croissants de volontaires

France Volontaires Madagascar a célébré l'engagement des jeunes volontaires, hier. L'événement a aussi marqué la signature d'un accord de coopération entre les deux pays.

Hier au Grand Café de la Gare à Analakely, une cérémonie d'accueil et de départ des volontaires, marquant également la signature de l'Accord Intergouvernemental sur le Volontariat International d'Échange et de Solidarité (V.I.E.S.) a été organisée par France Volontaires Madagascar.

Cet événement, placé sous le signe de l'engagement et de la coopération, a réuni des personnalités telles que l'ambassadeur de France, le Directeur général du ministère de la Communication et de la Culture, ainsi que les partenaires et volontaires. La cérémonie a mis en lumière le retour de six Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) et douze jeunes en Service Civique International de Réciprocité (SCI-R), après des missions en France métropolitaine et à La Réunion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces jeunes ont oeuvré dans des domaines variés : animation sociale, sensibilisation environnementale, coopération décentralisée, agriculture biologique. Quinze nouveaux volontaires malgaches s'apprêtent à partir pour des missions de 10 à 12 mois en France, axées sur l'éducation, la culture, la solidarité et le développement durable.

Des volontaires engagés

« Ces centaines de jeunes qui, chaque année, découvrent la France ou Madagascar participent à la préparation de l'avenir des relations franco-malgaches », a déclaré Arnaud Guillois, ambassadeur de France. Il a noté qu'il existe des réalisations concrètes dans l'éducation, la santé, la gouvernance, et que chaque volontaire crée un lien personnel et durable entre les deux nations.

Parmi eux, Judickael Rabotoson, volontaire en service civique, partira en mission de sensibilisation des élèves à la préservation de la planète et aux gestes éco-citoyens, auprès du Campus La Salle Saint Christophe à Masseube, dans la région de l'Occitanie.

De son côté, Nancia Randrianasolo, VSI de retour, a mené une mission d'un an sur la sensibilisation autour du cycle de l'eau auprès de la Ville de Marckolsheim, dans le cadre de la coopération entre la Région Grand Est et la Région Boeny. En effet, Madagascar accueille également douze volontaires internationaux, avec plus de 500 volontaires recensés en 2024.

La coopération régionale avec La Réunion s'intensifie, notamment grâce à l'ouverture de la réciprocité. Yann Delaunay, Directeur général de France Volontaires, a ajouté que « le volontariat, c'est l'engagement. Les jeunes Malgaches transmettent avec passion leur vision du monde, et leur impact en France est profond. Nous souhaitons prolonger ces opportunités pour tous les jeunes porteurs de compétences et de convictions ».

L'accord signé en avril 2025 par les présidents Andry Rajoelina et Emmanuel Macron encadre juridiquement le volontariat entre les deux pays. Il vise à sécuriser les volontaires, faciliter leur mobilité et intégrer le volontariat dans les politiques nationales.