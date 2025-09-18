Madagascar: Indice de développement humain - L'Atsinanana fixe un taux de 0,008% d'ici à 2030

18 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Le plan régional de développement de la Région Atsinanana a été lancé hier.

Ambitieux

Voilà comment peut être décrit l'objectif que s'est fixé la région Atsinanana pour les cinq prochaines années. Forte de ses potentialités en agriculture, tourisme et ressources minières, l'Atsinanana table sur un indice de développement humain en progression d'ici 2030. Mieux encore, la région ambitionne de réduire le taux de pauvreté de 10%.

Pour atteindre ces objectifs, la collectivité a structuré son plan de développement autour de quatre axes stratégiques : le développement d'un capital humain sain, compétent et compétitif ; la promotion des industries locales et d'une transformation économique durable ; l'amélioration du cadre de vie et des infrastructures urbaines ; ainsi que l'instauration d'un État de droit et d'une gouvernance responsable.

Synergie

Le plan nouvellement lancé s'inscrit dans la continuité du précédent document (PRD 2020-2023), en cohérence avec la Politique Générale de l'État et les Objectifs de Développement Durable (ODD). Une séance de mobilisation des partenaires a été organisée pour sa mise en oeuvre.

L'objectif est de permettre aux partenaires de développement de s'approprier le contenu du plan, de promouvoir l'alignement de leurs interventions avec les axes stratégiques, et de renforcer leurs contributions en vue de la réalisation des projets prioritaires de la région.

