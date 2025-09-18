Afrique: Ligue des Champions CAF - Six nouveaux atouts pour Elgeco Plus

Avec une équipe renforcée par des médaillés d'argent du CHAN 2024 et de nouveaux talents, Elgeco Plus, équipe championne de Madagascar s'apprête à défier le Silver Strikers du Malawi en Ligue des Champions CAF. Le match aller se tiendra à Maurice ce dimanche, avant que l'équipe ne se déplace au Malawi pour le match retour.

À quelques jours du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF, le club champion de Madagascar, Elgeco Plus, se prépare à un choc face au Silver Strikers du Malawi. Le match aller aura lieu le 21 septembre au National Sports Complex Côte d'Or à Maurice, faute de stade homologué à Madagascar. Le retour se jouera le 26 septembre au Malawi.

Portée par une ossature solide de joueurs médaillés d'argent au CHAN 2024, l'équipe dirigée par le duo technique Careca Rafanomezantsoa et Auguste Raux aligne 23 joueurs, dont 11 héros du CHAN : Tony, Toldo, Mamisoa, Jess, Tsila, Onja, Manda, Nicolas, Toky Niaina, Gregas et Toky.

Pour renforcer ses rangs, Elgeco Plus a intégré six nouveaux talents, dont les attaquants camerounais Ismail et Raul Pafong, prêts à dynamiter les défenses adverses, ainsi que quatre locaux issus du CHAN : l'ailier Gregas (CFFA), l'attaquant Toky Niaina (COSFA), et les défenseurs Toky et Nicolas (Fosa Junior).

Le capitaine Tony Randriamanampisoa affiche une confiance à toute épreuve : « Tous les joueurs sont prêts à relever ces défis. Physiquement et moralement, nous sommes au point. On ignore encore le niveau de l'adversaire, mais nous sommes déterminés à tout donner et à combattre jusqu'au bout. L'expérience des joueurs du CHAN apporte une dynamique et une énergie positive à l'équipe. L'ambiance est excellente ! »

Hier, l'équipe a reçu les encouragements officiels du ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence du directeur général du sport Brice Harinirina Rajohanesa, du président de l'Assemblée nationale, Justin Tokely et du président du Sénat, Richard Ravalomanana.

Tous ont béni l'équipe, soulignant qu'Elgeco Plus représente désormais l'ensemble de Madagascar, bien au-delà d'un simple club. La délégation s'envolera ce jour pour Maurice, portée par l'ambition de briller sur la scène africaine et d'aller encore plus loin que le premier tour préliminaire.